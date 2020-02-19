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"Нужно умерить поток туристов": Онищенко объяснил решение закрыть границу с Китаем

19 февраля 2020, 21:39  •  44 • Политика
Депутат Геннадий Онищенко объяснил решение закрыть границу с Китаем. "Нужно умерить поток туристов", - пояснил политик.
Россия закрыла границы с Китаем из-за того, что поток туристов на Дальнем Востоке слишком большой, что создаёт риски распространения коронавируса. Об этом Ura.ru заявил депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко.
"Нужно умерить поток туристов, а на границе с Китаем, где находятся российские города Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, непрерывный поток - в день по несколько тысяч и в ту, и в другую сторону ходят", - пояснил парламентарий.
Непосредственно политолог Алексей Мазур считает, что российским властям могут быть известны случаи заражения, которые якобы пока скрываются от населения. Это может быть связано с тем, что первоначально симптомы заражения отсутствуют. В частности, с этим столкнулись врачи на круизном лайнере Diamond Princess.
Учитывая, что тепловизоры не помогают, российская сторона могла перестраховаться, закрыв границу с 20 февраля.
Как ранее заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, чиновники не считают целесообразным организовывать постоянное наблюдение за въезжающими гражданами Китая.
"Пока в Китае не будут уменьшаться принимаемые ограничительные меры, режим въезда в РФ надо ужесточить", - цитирует ее слова polit.info.

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