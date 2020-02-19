"Нужно умерить поток туристов": Онищенко объяснил решение закрыть границу с Китаем

Россия закрыла границы с Китаем из-за того, что поток туристов на Дальнем Востоке слишком большой, что создаёт риски распространения коронавируса. Об этом Ura.ru заявил депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко.

"Нужно умерить поток туристов, а на границе с Китаем, где находятся российские города Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, непрерывный поток - в день по несколько тысяч и в ту, и в другую сторону ходят", - пояснил парламентарий.

Непосредственно политолог Алексей Мазур считает, что российским властям могут быть известны случаи заражения, которые якобы пока скрываются от населения. Это может быть связано с тем, что первоначально симптомы заражения отсутствуют. В частности, с этим столкнулись врачи на круизном лайнере Diamond Princess.

Учитывая, что тепловизоры не помогают, российская сторона могла перестраховаться, закрыв границу с 20 февраля.

Как ранее заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, чиновники не считают целесообразным организовывать постоянное наблюдение за въезжающими гражданами Китая.

"Пока в Китае не будут уменьшаться принимаемые ограничительные меры, режим въезда в РФ надо ужесточить", - цитирует ее слова polit.info.