"Нужно сформировать соответствующие органы": Раскольник Епифаний рассказал о планах после получения томоса

Епифаний, он же Сергей Думенко, избранный "митрополитом" новой украинской лжецеркви, рассказал о своих планах после предоставления ему томоса Константинопольским патриархатом. По словам раскольника, его первым шагом станет создание в возглавляемой им структуре системы руководящих органов. "Первым решением нам, конечно, нужно сформировать соответствующие органы..." - отметил он.

Напомним, что так называемый "объединительный собор" прошёл в Киеве 15 декабря. Именно там Епифаний был провозглашён "предстоятелем" новой лжецеркви. Прежде того он был одним из так называемых епископов "Киевского патриархата".

По словам раскольника, после получения томоса - планируется, что он будет предоставлен 6 января 2019 года - на Украине появится "полноценная автокефальная Православная Церковь, признанная всемирным Православием". Он также поделился планами о налаживании церковного общения с другими поместными Церквями, признающими решение Константинопольского патриарха Варфоломея.

Тем не менее в Русской Церкви "объединительный собор" и созданную на его основе структуру уже назвали "канонически ничтожными".

"Первым решением нам, конечно, нужно сформировать соответствующие органы, потому что на "объединительном соборе" мы приняли устав, но он будет утверждён томосом", - поделился раскольник своей программой действий в эфире украинского ТВ.