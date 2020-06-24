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"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина

24 июня 2020, 05:00  •  72 • Политика
В Кремле подтвердили подозрения Собчак насчёт часов Путина, которые "в прямом эфире" показывали неправильное время. "Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обращение главы государства Владимира Путина шло не в прямом эфире. Ранее соответствующие подозрения высказала телеведущая Ксения Собчак.
Она обратила внимание на часы президента России, которые показывали время 14:50. При этом "прямая трансляция" обращения главы государства началась на два часа позже. Об этом Собчак написала на своём Telegram-канале "Кровавая Барыня".
"Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире", - подтвердил её подозрения Песков в комментарии для РБК.
Напомним, что обращение президента России к народу должно было состояться в 15:00. Однако вышло на два часа позже, в 17:00. Глава государства сделал множество важных заявлений. В частности, Путин ввёл налог на богатых, а также пообещал семьям с детьми дополнительную поддержку.

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