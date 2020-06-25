"Нужно понимать, что...": Песков объяснил, как Путин совершил "прыжок в будущее"

Внимательные телезрители отметили, что стрелки на часах российского президента во время его вчерашнего обращения к жителям России отставали больше чем на два часа. Это вызвало различные толки и пересуды, в частности, о расхождении во времени написала Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая Барыня". Но глава кремлёвской администрации расставил все точки над "i".

Дмитрий Песков объяснил разницу между реальным временем и временем на часах Путина: в 17 часов, когда началось его выступление, часы показывали примерно 14:45. Песков подчеркнул, что обращение было записано заранее: "Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире".

Напомним, что обращение президента России к народу должно было состояться в 15:00, однако вышло на два часа позже, в 17:00. Глава государства сделал множество важных заявлений. В частности, Путин ввёл налог на богатых, а также пообещал семьям с детьми дополнительную поддержку.