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"Нужно понимать, что...": Песков объяснил, как Путин совершил "прыжок в будущее"

25 июня 2020, 02:00  •  19 • Политика
Дмитрий Песков объяснил, как Владимир Путин смог совершить "прыжок в будущее": во время обращения президента его часы отставали на 2 часа с лишним. "Нужно понимать, что обращение было не в прямом эфире", - заявил Песков.
Внимательные телезрители отметили, что стрелки на часах российского президента во время его вчерашнего обращения к жителям России отставали больше чем на два часа. Это вызвало различные толки и пересуды, в частности, о расхождении во времени написала Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая Барыня". Но глава кремлёвской администрации расставил все точки над "i".
Дмитрий Песков объяснил разницу между реальным временем и временем на часах Путина: в 17 часов, когда началось его выступление, часы показывали примерно 14:45. Песков подчеркнул, что обращение было записано заранее: "Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире".
Напомним, что обращение президента России к народу должно было состояться в 15:00, однако вышло на два часа позже, в 17:00. Глава государства сделал множество важных заявлений. В частности, Путин ввёл налог на богатых, а также пообещал семьям с детьми дополнительную поддержку.

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