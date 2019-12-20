"Нужно отменить": Европарламент выдвинул требование к России по "иноагентам"

В Европарламенте проголосовали за резолюцию с призывом к России отменить закон об иностранных агентах. Об этом говорится в коммюнике по итогам пленарной сессии в Страсбурге.

Речь идёт о российском законе, который позволяет признавать иноагентами юридические и физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании, если они получают финансирование из-за рубежа. В Европарламенте заявили, что закон будет применяться против оппозиции и "независимых" журналистов.

"Резолюция также осуждает недавно одобренные изменения в законе об "иностранных агентах", которые значительно расширят сферу его применения", - говорится в коммюнике Европарламента.

Напомним, что в Москве уже не раз отвечали на аналогичные претензии. Если "оппозиционер" или "блогер" получает деньги из-за границы, особенно от госорганов США, независимость и непредвзятость такого индивида - под большим вопросом. Как отмечали в соцсетях, в представлении Запада быть независимыми политиками и журналистами, видимо, можно только с деньгами из-за рубежа.

При этом в США и ЕС действуют аналогичные и весьма жесткие законы. В частности, можно вспомнить инцидент с RT и арест гражданки России Марии Бутиной за организацию мероприятий по установлению дружеских связей между Россией и США.