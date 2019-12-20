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"Нужно отменить": Европарламент выдвинул требование к России по "иноагентам"
20 декабря 2019, 06:09 • 57 • Политика
Европарламент призвал Россию отменить закон об "иноагентах". Евродепутаты испугались, что закон будет использоваться против "независимых" журналистов и "оппозиционеров", получающих деньги из-за границы.
В Европарламенте проголосовали за резолюцию с призывом к России отменить закон об иностранных агентах. Об этом говорится в коммюнике по итогам пленарной сессии в Страсбурге.
Речь идёт о российском законе, который позволяет признавать иноагентами юридические и физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании, если они получают финансирование из-за рубежа. В Европарламенте заявили, что закон будет применяться против оппозиции и "независимых" журналистов.
Напомним, что в Москве уже не раз отвечали на аналогичные претензии. Если "оппозиционер" или "блогер" получает деньги из-за границы, особенно от госорганов США, независимость и непредвзятость такого индивида - под большим вопросом. Как отмечали в соцсетях, в представлении Запада быть независимыми политиками и журналистами, видимо, можно только с деньгами из-за рубежа.
При этом в США и ЕС действуют аналогичные и весьма жесткие законы. В частности, можно вспомнить инцидент с RT и арест гражданки России Марии Бутиной за организацию мероприятий по установлению дружеских связей между Россией и США.
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