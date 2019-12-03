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"Нужно много вазелина": Кедми жёстко пошутил над Зеленским перед "нормандской четвёркой"

03 декабря 2019, 11:09  •  243 • В мире
Бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми жестоко пошутил перед встречей в формате "нормандской четвёрки". Там предстоит поговорить первым лицам России, Франции, Украины и Германии. Кедми считает, что президенту Владимиру Зеленскому придётся непросто, а перед возвращением на родину нужно будет "много вазелина", передаёт портал "Народные новости". Эксперт опасается нового Майдана после саммита.
Яков Кедми рассказал, как он видит переговоры в формате "нормандской четвёрки". Бывший глава израильской спецслужбы говорит, что там Владимиру Зеленскому придется обсудить с главами других государств такие проблемы, как кризис украинской экономики и поставки газа. При этом Кедми считает, что все ключевые решения "уже приняты". Как передаёт портал "Народные новости", в таком формате "нельзя обсудить коренные проблемы". В целом же эта встреча может стоить "Украине целостности, а её президенту - спокойствия".
Кедми также жёстко выразился и заявил, что Зеленскому нужно будет "много вазелина" перед возвращением на родину. Эксперт опасается, что после этих переговоров на Украине может начаться очередной Майдан.
Мероприятие в формате "нормандской четвёрки" пройдёт в Париже в начале декабря. На нём встретятся президенты России, Германии, Франции и Украины.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил, что во встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского заинтересованы обе стороны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что это будет полезно. Российская сторона хочет понять, что думает сам украинский лидер, несмотря на все "противоречивые заявления" из его офиса. Сергей Лавров считает, что во многом развитие событий зависит от Украины. А первый президент Украины Кравчук дал наставления Зеленскому, как вести себя с Путиным. Кравчук посоветовал ему сохранять "мужество, волю и смелость заявить об интересах" украинского народа.
Сам же Зеленский сравнил предстоящий диалог с Россией с бегом. Если не обсудить ситуацию на Донбассе с русскими, то получится "бег по беговой дорожке": движение без продвижения вперед.

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