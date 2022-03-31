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"Нужно идти до конца": Социолог высказался о жёстком почерке США на Украине

31 марта 2022, 03:30  •  112 • Политика
Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей указал на почерк США, который был отработан на разных странах, а теперь хорошо виден на Украине. И почерк достаточно жёсткий. "Нужно идти до конца", - произнёс социолог, когда говорил о спецоперации России.
В Донецкой и Луганской народных республиках продолжаются обстрелы. 30 марта был зафиксирован пуск "Точки-У" в сторону Луганска. В сторону населённого пункта Молочный на территории ДНР из танка ВСУ выпустили восемь 125-миллиметровых снарядов. По Донецку был произведён удар двумя ракетами РСЗО "Ураган".
"Это происходит постоянно. Нам нужно идти до конца: закончить спецоперацию, полностью зачистить всю территорию Украины от националистов", - поделился мнением с "Народными Новостями" Максим Шугалей.
Он добавил, что у украинских нацистов нет ничего святого. Они ведут бомбардировки жилых кварталов вне зависимости от того, идут ли переговоры об урегулировании ситуации или нет.
По мнению социолога, спецоперации России означает не только демилитаризацию и денацификацию Украины, но стремление призвать к ответу тех, кто восемь лет уничтожал народ Донбасса. Как известно, безнаказанность рождает ещё большие преступления.
Почерк США на Украине угадывается довольно легко, продолжил эксперт. Западные политики и СМИ постоянно делятся мнением с Москвой, о том, как ей действовать. Только вот все забыли, как Вашингтон отдавал приказы бомбить жилые районы то в одной, то в другой стране, куда Соединённые Штаты "несли демократию". За это никто не был наказан, а сейчас и вовсе об этом не говорят. Именно поэтому геноцид народа Донбасса ведётся Киевом уже много лет.
"Сейчас США нас учат жизни, а сколько раз они применяли бомбардировки с воздуха? Сколько людей погибли? Им наплевать, никто ни за что не отвечает. Все преступления совершаются одним и тем же почерком: при полной безнаказанности и отсутствии каких-либо моральных норм", - заключил Шугалей.

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