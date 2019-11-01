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"Нужно держать стойку". Зеленскому досталось в соцсетях за фото с "посланцем хозяина" - Столтенбергом
01 ноября 2019, 12:39 • 43 • Политика
После публикации фотоотчета о визите на Украину генсека НАТО Йенса Столтенберга президенту Владимиру Зеленскому досталось - пользователи сравнивали его с примерным учеником, которому "нужно держать стойку". А Столтенберга - с "посланником хозяина".
После публикации фото президента Украины Владимира Зеленского, стоящего "по стойке смирно" перед генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве, в Сети множатся ироничные комментарии на тему. Общий посыл - Зеленский чувствует себя на фото, словно ученик или маленький мальчик. В то же время Столтенберг выглядит уверенным политиком. Хотя казалось бы, это именно генсек НАТО приехал в гости в Киев...
Например, такой диалог приводит BzdyszekDzapadłowski @BzdDzapadlowski.
- ...Таким образом Украине необходимо в НАТО, чтобы сдерживать российскую агрессию.
- Садись, пять! Как фамилия?
- Зеленский.
С другой стороны, Юрий Барановский добавляет:
"Официант, борщ сегодня удался. Пишу положительный отзыв вашей кухне".
Но комментариев с аналогией "начальник - подчиненный" все же больше. Например, Олег Пидгорный полагает, что мы наблюдаем сценку "нужно держать стойку", где "посланец хозяина приехал". А Андрей Пушкарев считает, что это "первый класс, вторая четверть".
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг находился с рабочим визитом на Украине 30 и 31 октября.
Фото: twitter.com/BzdDzapadlowski.
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