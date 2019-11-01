"Нужно держать стойку". Зеленскому досталось в соцсетях за фото с "посланцем хозяина" - Столтенбергом

После публикации фото президента Украины Владимира Зеленского, стоящего "по стойке смирно" перед генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве, в Сети множатся ироничные комментарии на тему. Общий посыл - Зеленский чувствует себя на фото, словно ученик или маленький мальчик. В то же время Столтенберг выглядит уверенным политиком. Хотя казалось бы, это именно генсек НАТО приехал в гости в Киев...

Например, такой диалог приводит BzdyszekDzapadłowski @BzdDzapadlowski.

- ...Таким образом Украине необходимо в НАТО, чтобы сдерживать российскую агрессию.

- Садись, пять! Как фамилия?

- Зеленский.

С другой стороны, Юрий Барановский добавляет:

"Официант, борщ сегодня удался. Пишу положительный отзыв вашей кухне".

Но комментариев с аналогией "начальник - подчиненный" все же больше. Например, Олег Пидгорный полагает, что мы наблюдаем сценку "нужно держать стойку", где "посланец хозяина приехал". А Андрей Пушкарев считает, что это "первый класс, вторая четверть".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг находился с рабочим визитом на Украине 30 и 31 октября.

Фото: twitter.com/BzdDzapadlowski.