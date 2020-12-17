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"Нужно делать революцию": Экс-депутаты Рады подыскали замену ослабевшему Зеленскому

17 декабря 2020, 02:35  •  120 • Политика
Экс-депутаты Рады подыскали замену ослабевшему президенту Украины Владимиру Зеленскому, рейтинг которого продолжает падать. "Нужно делать очередную революцию", - считают они.
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает стремительно падать, сейчас его поддерживают только 52% украинцев. Об этом пишет РИА ФАН.
Как заявил бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко, проблема заключается в том, что сейчас в стране нет альтернативных кандидатов. Последние могут прийти только извне, ибо Киев находится под внешним управлением со стороны США и ЕС.
"Чтобы свергнуть проклятую власть, нужно делать очередную революцию, но с поддержкой другой страны", - считает он.
Впрочем, Журавка всё же перечислил украинских политиков, которые способны объединить страну. Речь идёт об экс-главе администрации президента Украины Викторе Медведчуке и бывшем премьер-министре Николае Азарове.
Кандидатуру Азарова поддерживает и экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он указывает на авторитет экс-премьера и его профессионализм.
"Вопрос заключается в другом: готов ли Николай Янович согласиться на активную политическую деятельность, которая будет очень непростой в текущих условиях", - отметил он.
По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на переизбрание. Это будет возможно только в случае масштабной фальсификации результатов выборов, ибо политик не оправдал надежд населения и растерял поддержку как внутри страны, так и за её пределами.
В сложившихся условиях политсилам будет куда проще найти нового кандидата. Более того, на некоторые шаги Зеленского не решался даже его предшественник Пётр Порошенко.
"Зеленский принял закон о продаже земли, он повысил цены, он не оправдал надежду юго-востока. Абсолютно всё, что связано с ним, - это негатив", - заявил Безпалько в интервью изданию "ПолитЭксперт".
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