Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает стремительно падать, сейчас его поддерживают только 52% украинцев. Об этом пишет РИА ФАН.

Как заявил бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко, проблема заключается в том, что сейчас в стране нет альтернативных кандидатов. Последние могут прийти только извне, ибо Киев находится под внешним управлением со стороны США и ЕС.

"Чтобы свергнуть проклятую власть, нужно делать очередную революцию, но с поддержкой другой страны", - считает он.

Впрочем, Журавка всё же перечислил украинских политиков, которые способны объединить страну. Речь идёт об экс-главе администрации президента Украины Викторе Медведчуке и бывшем премьер-министре Николае Азарове.

Кандидатуру Азарова поддерживает и экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он указывает на авторитет экс-премьера и его профессионализм.

"Вопрос заключается в другом: готов ли Николай Янович согласиться на активную политическую деятельность, которая будет очень непростой в текущих условиях", - отметил он.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на переизбрание. Это будет возможно только в случае масштабной фальсификации результатов выборов, ибо политик не оправдал надежд населения и растерял поддержку как внутри страны, так и за её пределами.

В сложившихся условиях политсилам будет куда проще найти нового кандидата. Более того, на некоторые шаги Зеленского не решался даже его предшественник Пётр Порошенко.

"Зеленский принял закон о продаже земли, он повысил цены, он не оправдал надежду юго-востока. Абсолютно всё, что связано с ним, - это негатив", - заявил Безпалько в интервью изданию "ПолитЭксперт".