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"Нужно быть готовым": В Киеве пригрозили России "коротким нокаутом"
30 июля 2021, 09:15 • 202 • Политика
В Киеве пригрозили России "коротким нокаутом". По словам экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергея Кривоноса, украинским властям "нужно быть готовым", чтобы нанести удар нашей стране.
Выступая в эфире украинского телевидения, Кривонос отметил, что Украине необходимо дождаться момента, когда Россия ослабнет, и нанести ей несильный, но точный удар. По его словам, такой момент может наступит в течение 10-15 лет. До того момента, по его словам, Киеву следует продолжать демонстрировать политику приверженности к возвращению Крыма и Донбасса, а на практике готовить войска.
"Но к этому нужно быть готовым, а не потом готовиться к тому, что Россия ослабнет, а мы начнём готовиться", - отметил он.
По словам Кривоноса, украинская сторона должна уже сейчас "готовиться и наращивать свои военные мышцы", чтобы в удобный для Киева случай "точным ударом в челюсть" послать Россию "в короткий нокаут".
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