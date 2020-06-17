"Нужно было с Ельциным договариваться": Япония ждёт развала России

Автор:

Латышев Сергей

Что сказал Путин

Столь глубокую эмоциональную рану и разбередил президент Владимир Путин, поздравивший 12 июня с Днём России граждан своей страны "в отчем доме" – "от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма".

На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойдённого мужества предков, их веры и любви к Отечеству, – подчеркнул Путин.

По словам президента России, "светлое, пронзительное чувство Родины всегда, во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы".

Курилы оказались в обращении Путина частью "любви к Родине и к матери, подарившей нам жизнь, – чувствами одного порядка", которые "дают нам силы и вселяют надежду, вдохновляют на ратные подвиги и великие трудовые свершения".

Так было всегда, во все исторические эпохи,

– добавил президент России, давая понять, что так же будет и впредь.

Понятно, что такие заявления на таком уровне не делаются ради красного словца, они всегда глубоко продуманы и тщательно выверены. Понятно также, что Путину прекрасно известно, как Япония и японцы относятся к Курилам, чьими они их считают. И тем не менее он назвал их – наряду с сакральным для русских Крымом – неотъемлемой частью России, предметом её славы и гордости.

Президент Путин публично включил все Курилы в число сакральных территорий России. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Что касается Курил, то, по сути, Путин повторил то, что давно говорит министр иностранных дел Сергей Лавров:

"Вопросы суверенитета над островами не обсуждаются", Япония должна признать эту потерю островов по итогам Второй мировой войны, поскольку "на конференции в Сан-Франциско 1951 года Токио добровольно отказался от претензий на Курилы".

Новое заключается в том, что президент России, повторим, перед лицом её народа и всего мира сделал Курилы одним из экзистенциальных символов России, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть отчуждены.

Реакция японцев: это конец

Японцы расценили эти слова однозначно: "Всё, это конец. Русские нам их никогда не отдадут!" Действительно, никак иначе воспринять их нельзя.

И если японская газета "Ёмиури симбун", комментируя эти слова Путина, дипломатично предположила, что его заявления "рассчитаны на подъём патриотических настроений в народе России и имеют цель увеличить поддержку русскими новых поправок в российскую Конституцию", то читатели статьи всё поняли как надо.

Вот наиболее характерные примеры из появившихся под ней комментариев:

Для России это вопрос не только территориальный. Это ещё и вопрос стратегический. Никогда ни один остров она нам не отдаст….

"Такие заявления указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать нам острова. Надо было договариваться об этом с Ельциным, который поставил точку в холодной войне".

"Русские уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова? Если уж Япония не может добиться возврата территорий у Южной Кореи, то что уж говорить тогда о России и Китае".

"А может, лучше обратить свои взоры на Америку? Ведь Россия не возвращает нам острова только из-за Америки. Разве японцам это непонятно? Россия и Америка находятся "на ножах", а Япония является верным вассалом США. Так с чего же Россия будет нам возвращать острова?"

Япония не умеет вести переговоры… Япония хочет обязательно одним махом получить все острова, но Россия пойти на такой шаг не может. У японской стороны возобладали желания. А стратегически мыслящих людей у неё нет, как нет и людей, до конца понимающих обстановку. Остаётся только с сожалением констатировать, что Япония упустила свой шанс.

"Вернуть "северные острова" уже невозможно. Изгнать оттуда русских уже не получится. Поэтому нужно биться уже не за территории, а за акваресурсы вокруг островов. Это было бы гораздо выгоднее для Японии".

В конце Второй мировой войны Россия едва не заняла не только Южные Курилы, но и Хоккайдо: кто проигрывает – да ещё и развязывает – войны, должен жаловаться только на себя. Фото: Рудный В. / victory.rusarchives.ru

Другие читатели указывают на то, что на островах выросло несколько поколений русских людей, а их бывших японских жителей осталась "горстка", поэтому поезд уже ушёл.

Встречаются и более воинственные комментарии, но они принадлежат неумным и плохо информированным людям, считающим Россию "коммунистической", а поэтому враждебной страной. В общем, остаётся бороться за акваресурсы и ждать, а вдруг в России – стране, с которой Япония формально находится в состоянии войны из-за отсутствия мирного договора, – начнётся какая-нибудь заваруха, она ослабеет, и тогда, возможно, удастся "вернуть" Южные Курилы.

Зачем Путин наступил на японскую мозоль

И всё же почему Путин решил "убить" японские надежды именно сейчас? Возможно, отчасти действительно потому, что японская иррациональная возня вокруг российских островов на Дальнем Востоке уже порядком надоела патриотически настроенным гражданам, которых президенту захотелось подбодрить перед референдумом. Может быть, отчасти потому, что большой поборник решения "территориальной проблемы" и заключения мирного договора между обеими странами Синдзо Абэ уйдёт с поста главы японского правительства в 2021 году и больше не намерен избираться, и нужно было дать сигнал его преемнику не заходить в тот же тупик.

Потому что японцы должны усвоить раз и навсегда: Южные Курилы уже никогда не будут японскими, передавать их Японии глупо, вредно и абсолютно контрпродуктивно. Поскольку имеется минимум четыре серьёзнейших причины, почему этого категорически нельзя делать.

Почему японцам категорически нельзя отдавать Курилы

Во-первых, это откроет "ящик Пандоры", создав прецедент, когда многие другие страны – от Финляндии до Китая – начнут требовать у России те или иные территории, и Москва получит вместо одной маленькой проблемы много больших.

Во-вторых, договариваться о Южных Курилах с Японией невозможно, потому что это не вполне суверенная страна, политику которой до сих пор диктуют оккупирующие её США. Со времён совместной советско-японской декларации 1956 года ничего в этом смысле не изменилось. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, американцы имеют право "размещать различные объекты военной инфраструктуры в любой точке Японии, по сути, не спрашивая на то разрешения Токио". Поэтому совершенно закономерным итогом передачи японцам Южных Курил будет появление там нацеленных на Россию баз, ракет, аэродромов, радаров, средств прослушивания, что крайне негативно отразится на деятельности российского Тихоокеанского флота, особенно в преддверии "битвы за Арктику".

Если Южные Курилы отойдут к Японии, там быстро появятся нацеленные на Россию американские военные базы. Фото: U.S. Air Force / Globallookpress

В-третьих, передача японцам хоть двух, хоть четырёх островов Курильской гряды… не решит "территориальной проблемы". Поскольку этот жест слабости очень быстро приведёт к тому, что Япония запретендует на все Курилы, которыми она некогда обладала. А потом и на половину Сахалина, отобранную ими у царской России и возвращённую СССР. Причём, опять же, она приведёт за собой американцев. Кстати, призывы "вернуть" все Курилы периодически раздаются в Японии – в декабре 2019 года с ними выступила, например, японская… Компартия. Вожделения на половину Сахалина также никуда не делись. И тут, решив одну маленькую "проблему", существующую только в японских мозгах, Россия получит серьёзнейшую угрозу своей территориальной целостности и столкнётся с возмущением собственного народа.

В-четвёртых, отдав японцам Южные Курилы ради каких-то инвестиций, которые, если они будут, разойдутся по карманам разного местного жулья, Россия лишится колоссальных рыбных ресурсов, значительных запасов нефти, рения, используемого при строительстве космических кораблей. В результате потерь окажется намного больше, чем выгод.

Что имеем в сухом остатке

Таким образом, Москве, скорее всего, просто наконец надоела порождающая одни взаимные разочарования японская одержимость Южными Курилами. Времена Горбачёва и Ельцина, развала России, к счастью, прошли: свой шансик на "северные территории" японцы с американцами упустили. Надо начинать привыкать к реальности.