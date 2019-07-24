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"Нужно было оккупировать всю Грузию": Жириновский призвал отвечать так, чтобы никто после не "посмел унизить Россию"

24 июля 2019, 20:39  •  79 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отвечая на вопрос Царьграда о ситуации с Грузией, предложил собственный план по "успокоению" сложившейся ситуации между Москвой и Тбилиси. "Нужно было оккупировать всю Грузию", - напомнив Жириновский об истоках сегодняшнего конфликта между нашими странами. И призвал отвечать на провокации против нашей страны таким образом, чтобы никто после не "посмел унизить Россию".
"Нужно было оккупировать всю Грузию. Арестовать Саакашвили, судить его здесь за развязывание войны и к власти привести Гиоргадзе (экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, член партии "Справедливость" которая боролась с режимом Михаила Саакашвили. - ред.) - сторонника России", - огорошил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, отвечая на вопрос Царьграда о конфликте между Москвой и Тбилиси.
Напомним, отношения между Россией и Грузией испортились во время правления президента Михаила Саакашвили в 2008 году, когда было совершено нападение на Цхинвал и были убиты российские миротворцы.
Жириновский напоминает, что убийства наших солдат были и раньше. И счет жертвам идет на десятки.
"Грузия. Там наша армия стояла. Зачем вывели? Хорошо, война. До войны еще они уничтожили 100 наших военнослужащих, - отметил политик. - Не только миротворцев в Цхинвале, но и в Абхазии. На территории проводились какие-то лагеря, где обучали тех, кто мог защищать Абхазию. 100 человек".
Парламентарий уточнил, что мог бы показать фото изуродованного прапорщика, который там отслужил.
"Это же средневековые пытки. И мы молчим, - возмутился политик. - Только Цхинвал когда хотели уничтожить, мы вмешались".
Для "успокоения" депутат предлагает "немедленно реагировать".
"Грузия была бы в спокойном режиме, - пояснил Жириновский. - Нам нужны спокойные границы. Если начинают войну, мы должны это жестко пресечь".
Больше того, парламентарий не исключил и мер "превентивного характера".
"Нужны обязательно жесткие ответные меры, чтобы никто даже не пытался подумать, чтобы хоть как-то унизить нашу страну", - подчеркнул Жириновский.

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