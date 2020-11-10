"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение российского вертолёта

На это обратил внимание военный корреспондент Юрий Котенок. Он выложил в Telegram скриншот с комментариями азербайджанцев под новостью о российском вертолёте. Большинство из них оказались настроены весьма воинственно.

Честно, ребята, мне пофиг на то, что сбили этот вертолёт. Нужно будет, ещё собьём, весь мир перевернём, но мы вернём Карабах! - пишет пользователь Elnur Farzaliev.

Рамиз Аскаров уверен, что пока Баку поддерживает Турция, ему нечего бояться. Рамиз Эйвазов утверждает, что в крушении вертолёта "виновата сама Россия", которая не предупредила Азербайджан о полёте в воздушном пространстве Армении. А Xeyal Ismayilov напомнил, что когда-то Турция сбила российский самолёт в Сирии, однако это не привело к войне, как все думали.

Котенок назвал эти комментарии "типичной реакцией" в азербайджанских соцсетях.

Скриншот:Telegram/Военкор Котенок

Напомним, что ранее стало известно о крушении российского военного вертолёта, который сопровождал автомобильную колонну в Армении (на границе с Азербайджаном) и был сбит из ПЗРК. В результате погибли два человека.

Власти Азербайджана уже признали ответственность за данный трагический инцидент. По информации Минобороны республики, вертолёт был сбит по ошибке. Страна принесла России официальные извинения и заявила о готовности выплатить компенсацию.