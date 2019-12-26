"Нужно больше думать о людях": Путин обозначил приоритеты на заседании Госсовета по развитию АПК

В четверг, 26 декабря, в Москве президент России Владимир Путин открыл заседание Госсовета по вопросам аграрной политики. Главной темой докладов чиновников стали вопросы эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий.

Путин заслушал доклады об этапах реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" и роли регионов в реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий. В качестве основных докладчиков выступили министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи, двигают всю отрасль вперёд", - дал указание чиновникам президент России.

Кроме того, президент призвал учитывать интересы аграриев в каждом национальном проекте, пишет ФАН. По его словам, это надо делать "в обязательном порядке".