"Нужна помощь?": Пользователи Сети не поняли, зачем Скабеева звонила Зеленскому

Телеведущая Ольга Скабеева гордо похвасталась, что смогла напрямую дозвониться президенту Украины Владимиру Зеленскому. Правда, пользователи Сети не поняли смысла этого поступка. И, судя по опубликованному фрагменту разговора, ни о чём серьёзном спросить главу государства Скабеева так и не успела.

"Я всегда прерываюсь, когда идут какие-то беседы. Поскольку думаю, мало ли что у кого там случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас сейчас ничего не случилось, не произошло, ни с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами", - сказал Зеленский и положил трубку, не выслушав вопроса.

Скабеева выложила видео в соцсети. Телеведущая заявила, что хочет взять у Зеленского интервью, но не может "прорваться через пресс-службу". По её словам, российскому телеканалу сразу отказывают. Несмотря на отсутствие результата, Скабеева осталась очень довольна общением. "Страшно деликатный, весьма тактичный, очень приятный", - охарактеризовала она президента Украины.

Пользователи Сети так и не поняли смысла звонка.

"[Брань], ну клоуны же. Причём в данном случае клоун не Зеленский. Какую реакцию хотела Скабеева? Ясен пень, что он не будет разговаривать. Зачем этот цирк?" - написал в Twitter @ololoshUkr.

"Когда ему звонят из Москвы, он думает о том, что кому-то нужна помощь, это очень сильно!" - прокомментировал @Vnukdeda.