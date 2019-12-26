"Нужен прямой диалог": Оппозиция Грузии против "нормандских переговоров" с Россией

По мнению грузинского политика, сама идея проводить переговоры по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" изначально "была мёртвой".

"Мы не новый "нормандский формат" должны предложить российскому руководству, а прямой диалог", - цитирует слова Бурджанадзе "Интерфакс".

Грузинский оппозиционный политик отметила, что если официальный Тбилиси действительно хочет начать новый этап в грузино-российских отношениях, то надо переходить к прямому диалогу, поскольку это вовсе не означает "отказа от интересов собственного государства".

"Не разговаривать, отказываться от диалога, придумывать какие-то форматы, которые заранее знаем, что будут отвергнуты Россией, - это означает уступать и сохранять тот статус-кво, который устраивает Россию и ни в коем случае не устраивает Грузию", - добавила Бурджанадзе.

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире Первого канала общественного вещания заявила о том, что грузинская сторона заинтересована в создании аналога "нормандского формата", который позволит повысить эффективность переговоров с Россией.

По словам политика, Тбилиси не в состоянии вести переговоры с Москвой один на один. Привлечение же европейских партнёров позволит повысить результативность диалога и сломить негативный тренд.

При этом Зурабишвили добавила, что грузинская сторона не готова идти на уступки, но выступает за сохранение текущих форматов, включая Женевские дискуссии и встречи спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации Григорием Карасиным.