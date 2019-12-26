Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ваших политиков надо БИТЬ ПО ГОЛОВЕ!": жесткое, но ЧЕСТНОЕ выступлени...
Битва при укроГТС: Газпром и европейцы победили США (Руслан Осташко)
"Полицию подождал в кофейне": Американский "Робин Гуд" ограб...
Превыше всего - интересы граждан: Путин напомнил главную задачу чиновников
Главная / Политика

"Нужен прямой диалог": Оппозиция Грузии против "нормандских переговоров" с Россией

26 декабря 2019, 08:24  •  186 • Политика
Между Тбилиси и Москвой нет необходимости проведения "нормандских переговоров", уверена лидер оппозиционной грузинской партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе. "Мы должны предложить прямой диалог", - заявила она.
По мнению грузинского политика, сама идея проводить переговоры по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" изначально "была мёртвой".
"Мы не новый "нормандский формат" должны предложить российскому руководству, а прямой диалог", - цитирует слова Бурджанадзе "Интерфакс".
Грузинский оппозиционный политик отметила, что если официальный Тбилиси действительно хочет начать новый этап в грузино-российских отношениях, то надо переходить к прямому диалогу, поскольку это вовсе не означает "отказа от интересов собственного государства".
"Не разговаривать, отказываться от диалога, придумывать какие-то форматы, которые заранее знаем, что будут отвергнуты Россией, - это означает уступать и сохранять тот статус-кво, который устраивает Россию и ни в коем случае не устраивает Грузию", - добавила Бурджанадзе.
Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире Первого канала общественного вещания заявила о том, что грузинская сторона заинтересована в создании аналога "нормандского формата", который позволит повысить эффективность переговоров с Россией.
По словам политика, Тбилиси не в состоянии вести переговоры с Москвой один на один. Привлечение же европейских партнёров позволит повысить результативность диалога и сломить негативный тренд.
При этом Зурабишвили добавила, что грузинская сторона не готова идти на уступки, но выступает за сохранение текущих форматов, включая Женевские дискуссии и встречи спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации Григорием Карасиным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



186
Источник
Похожие новости
25 декабря 2019, 16:09
Россия осталась в плюсе: Козак посчитал 3-миллиардную "газовую" выплату Украине "каплей в море"
26 декабря 2019, 01:54
С молчаливого согласия Гутерриша: Захарова о попытках США сорвать контакты России и ООН
25 декабря 2019, 19:24
"Ельцин орал "Благослови, Бог, Америку" и душил свою страну": Зюганов намекнул на схожесть Навального и первого президента
25 декабря 2019, 16:09
Грузии "нормандский формат" оказался нужнее, чем Украине
25 декабря 2019, 12:54
"Никто, кроме нас, этого не сделал": Путин преподал урок истории Западу
25 декабря 2019, 22:39
Превыше всего - интересы граждан: Путин напомнил главную задачу чиновников
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 декабря 2019, 01:54
С молчаливого согласия Гутерриша: Захарова о попытках США сорвать контакты России и О...
26 декабря 2019, 01:54
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России, сохранив лазейку на случай ЧС
26 декабря 2019, 05:09
"Не люблю Путина, но он прав": Поляки в соцсетях признали, что их экс-посол...
26 декабря 2019, 01:54
Битва при укроГТС: Газпром и европейцы победили США (Руслан Осташко)
26 декабря 2019, 01:54
Памятник Власову, жертвы ввода войск в 1968 и что в Чехии думают о Путине? (Иржи Юст)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 декабря 2019, 01:39
"А "танкиста" Цимбалюка расстреляют?": Украинский канал "попал" из-за показа пресс-конференции Путина
20 декабря 2019, 02:54
Мирного решения быть не может: Политолог решил поспорить с Путиным после вопроса Цимбалюка
23 декабря 2019, 05:39
"Оглушительное поражение" России или "сомнительная победа" Украины? Транзитный договор стал камнем преткновения
23 декабря 2019, 08:54
Угрозы и пафос: NBC рассказал, как ВМС США готовы "наказать" Россию за "плохое поведение"
23 декабря 2019, 02:24
Америка, жди ответа за санкции по "Северному потоку - 2"! Лавров назвал условие
20 декабря 2019, 10:54
Политолог: Газ по "украинской трубе" пойдет, но это не прорыв, это компромисс
20 декабря 2019, 09:24
"Это чётко спланированный теракт": Участник боевых действий в Чечне о том, кто стоит за стрельбой на Лубянке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.