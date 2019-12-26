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"Нужен прямой диалог": Оппозиция Грузии против "нормандских переговоров" с Россией
26 декабря 2019, 08:24 • 186 • Политика
Между Тбилиси и Москвой нет необходимости проведения "нормандских переговоров", уверена лидер оппозиционной грузинской партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе. "Мы должны предложить прямой диалог", - заявила она.
По мнению грузинского политика, сама идея проводить переговоры по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" изначально "была мёртвой".
Грузинский оппозиционный политик отметила, что если официальный Тбилиси действительно хочет начать новый этап в грузино-российских отношениях, то надо переходить к прямому диалогу, поскольку это вовсе не означает "отказа от интересов собственного государства".
Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире Первого канала общественного вещания заявила о том, что грузинская сторона заинтересована в создании аналога "нормандского формата", который позволит повысить эффективность переговоров с Россией.
По словам политика, Тбилиси не в состоянии вести переговоры с Москвой один на один. Привлечение же европейских партнёров позволит повысить результативность диалога и сломить негативный тренд.
При этом Зурабишвили добавила, что грузинская сторона не готова идти на уступки, но выступает за сохранение текущих форматов, включая Женевские дискуссии и встречи спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации Григорием Карасиным.
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