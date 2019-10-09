"Нужен допинг, своей дури уже не хватает": Зачем партия Зеленского хочет легализовать наркотики на Украине

Депутат Верховной рады Евгения Кравчук заявила, что украинская партия "Слуга народа" подготовила законопроект о легализации медицинской марихуаны. Документ обещают зарегистрировать в парламенте в ближайшее время.

"Нужен допинг, своей дури уже не хватает. Обкурятся, и все проблемы сразу исчезнут. По данным ВОЗ, на укре в настоящее время более 30% населения нуждается в неотложной психологической или психиатрической помощи..." - комментирует украинскую законодательную инициативу в Twitter "Уругвайская разведка".

"Иллюзия свободы и видимость счастья будут востребованы, но кто увидит суть иллюзии, будут считаться сумасшедшими", - глубокомысленно отмечает Tatiana-S @Tatiana04501078.

"Да это не смешно, а скорее печально. Их хозяева хотят снизить количество населения на этой территории. Скорей всего, будут отработаны технологии, которые потом применят на нас", - высказывает своё мнение ValYnR @ValR79311551.