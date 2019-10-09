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"Нужен допинг, своей дури уже не хватает": Зачем партия Зеленского хочет легализовать наркотики на Украине

09 октября 2019, 02:24  •  76 • Политика
На Украине подготовили законопроект о легализации медицинской марихуаны. Законопроект предложила партия "Слуга народа" Владимира Зеленского. "Нужен допинг, своей дури уже не хватает", - комментируют в соцсетях.
Депутат Верховной рады Евгения Кравчук заявила, что украинская партия "Слуга народа" подготовила законопроект о легализации медицинской марихуаны. Документ обещают зарегистрировать в парламенте в ближайшее время.
"Нужен допинг, своей дури уже не хватает. Обкурятся, и все проблемы сразу исчезнут. По данным ВОЗ, на укре в настоящее время более 30% населения нуждается в неотложной психологической или психиатрической помощи..." - комментирует украинскую законодательную инициативу в Twitter "Уругвайская разведка".
"Иллюзия свободы и видимость счастья будут востребованы, но кто увидит суть иллюзии, будут считаться сумасшедшими", - глубокомысленно отмечает Tatiana-S @Tatiana04501078.
"Да это не смешно, а скорее печально. Их хозяева хотят снизить количество населения на этой территории. Скорей всего, будут отработаны технологии, которые потом применят на нас", - высказывает своё мнение ValYnR @ValR79311551.
Напомним, что во время предвыборной кампании в адрес президента Украины Владимира Зеленского звучали обвинения в употреблении наркотиков. Вскоре после избрания в Сети появилось видео со странным поведением главы украинского государства. Некоторые интерпретировали ролик как доказательство употребления наркотиков президентом Украины.
Фото: скриншот Twitter/@Tatiana04501078

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