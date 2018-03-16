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"Нужен безвизовый режим с Крымом, а не сказки" - глава финской делегации развеяла домыслы о войне в Крыму

16 марта 2018, 12:39  •  79 • Политика
Финская делегация впервые находится в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. Семидневный визит призван наладить культурные и дружеские связи и продлится до 20 марта.
Глава финской делегации, председатель Русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова считает, что Финляндии следует заключить с Крымом соглашение о безвизовых визитах. Скиппари-Смирнова подчеркивает, что рассказы о Крыме в ее стране не соответствуют действительности.
По словам спикера, в Финляндии говорят, что Крым объят войной.
Мы здесь войны не видели, - отвечает своим же соотечественникам гостья. - Простые люди живут обычной жизнью, живут мирно, свободно и, насколько я поняла, достаточно счастливо.
Председатель Русско-финской ассоциации была поражена, как русский народ в Крыму относится к президенту России Владимиру Путину. Она удивлена высоким доверием и говорит, что в ее стране такой близости народа и собственного лидера нет. Как оказалось, Скиппари-Смирнова побывала на митинге в Севастополе, где в том числе выступал Владимир Путин.
Знали бы финны, как русские, простой народ любит своего президента. Я удивилась, как весь город ликовал от радости, - делится впечатлениями глава делегации.
Наконец, воодушевленная жизнью в регионе, председатель ассоциации Дарья Скиппари-Смирнова предложила ввести безвизовый режим для финнов при поездках в Крым.
Комментарий спикер дала в беседе с РИА Новости.
Досье
Финская делегация впервые находится в Крыму после воссоединения полуострова с Российской Федерацией. Визит продлится до 20 марта и призван наладить культурные и дружеские связи.

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