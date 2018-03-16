|
"Нужен безвизовый режим с Крымом, а не сказки" - глава финской делегации развеяла домыслы о войне в Крыму
16 марта 2018, 12:39 • 79 • Политика
Финская делегация впервые находится в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. Семидневный визит призван наладить культурные и дружеские связи и продлится до 20 марта.
Глава финской делегации, председатель Русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова считает, что Финляндии следует заключить с Крымом соглашение о безвизовых визитах. Скиппари-Смирнова подчеркивает, что рассказы о Крыме в ее стране не соответствуют действительности.
По словам спикера, в Финляндии говорят, что Крым объят войной.
Председатель Русско-финской ассоциации была поражена, как русский народ в Крыму относится к президенту России Владимиру Путину. Она удивлена высоким доверием и говорит, что в ее стране такой близости народа и собственного лидера нет. Как оказалось, Скиппари-Смирнова побывала на митинге в Севастополе, где в том числе выступал Владимир Путин.
Наконец, воодушевленная жизнью в регионе, председатель ассоциации Дарья Скиппари-Смирнова предложила ввести безвизовый режим для финнов при поездках в Крым.
Комментарий спикер дала в беседе с РИА Новости.
Досье
Финская делегация впервые находится в Крыму после воссоединения полуострова с Российской Федерацией. Визит продлится до 20 марта и призван наладить культурные и дружеские связи.
Подпишитесь на нас
79
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
14 марта 2018, 05:24
|
13 марта 2018, 15:39
|
12 марта 2018, 07:54
|
14 марта 2018, 15:09
|
09 марта 2018, 14:39
|
15 марта 2018, 04:09
|
14 марта 2018, 05:24