"Нужен безвизовый режим с Крымом, а не сказки" - глава финской делегации развеяла домыслы о войне в Крыму

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Финская делегация впервые находится в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. Семидневный визит призван наладить культурные и дружеские связи и продлится до 20 марта.

Глава финской делегации, председатель Русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова считает, что Финляндии следует заключить с Крымом соглашение о безвизовых визитах. Скиппари-Смирнова подчеркивает, что рассказы о Крыме в ее стране не соответствуют действительности.

По словам спикера, в Финляндии говорят, что Крым объят войной.

Мы здесь войны не видели, - отвечает своим же соотечественникам гостья. - Простые люди живут обычной жизнью, живут мирно, свободно и, насколько я поняла, достаточно счастливо.

Председатель Русско-финской ассоциации была поражена, как русский народ в Крыму относится к президенту России Владимиру Путину. Она удивлена высоким доверием и говорит, что в ее стране такой близости народа и собственного лидера нет. Как оказалось, Скиппари-Смирнова побывала на митинге в Севастополе, где в том числе выступал Владимир Путин.

Знали бы финны, как русские, простой народ любит своего президента. Я удивилась, как весь город ликовал от радости, - делится впечатлениями глава делегации.

Наконец, воодушевленная жизнью в регионе, председатель ассоциации Дарья Скиппари-Смирнова предложила ввести безвизовый режим для финнов при поездках в Крым.

Комментарий спикер дала в беседе с РИА Новости.

Досье

Финская делегация впервые находится в Крыму после воссоединения полуострова с Российской Федерацией. Визит продлится до 20 марта и призван наладить культурные и дружеские связи.