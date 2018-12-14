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"Нулевой прогресс": Евросоюз на полгода продлил санкции против России
14 декабря 2018, 00:24 • 40 • Политика
Страны Евросоюза единогласно проголосовали за продление санкций против России, решив вновь надавить на нашу страну. Как заявил глава Евросовета Дональд Туск, санкции будут действовать еще полгода из-за "нулевого прогресса" по минским соглашениям.
Отметим, что ранее Евросоюз привязал вопрос продления санкций к вопросу имплементации корпуса соглашений, получивших название "Минск-2". Как неоднократно отмечали в России, прогресс по данному документу отсутствует из-за бездеятельности украинской стороны.
Запад в свою очередь обвиняет в небрежении минскими соглашениями Москву. Впервые санкции Евросоюза против нашей страны вступили в силу в июле 2014 года. Затем были усилены в сентябре того же года.
С периодичностью в полгода представители стран ЕС встречаются в Брюсселе для их продления. До сих пор все подобные решения принимались единогласно.
Также каждые полгода саммит ЕС заслушивает доклад Франции и Германии касательно прогресса в процессе имплементации минских соглашений. Наряду с Россией и Украиной данные две страны входят в так называемую нормандскую группу стран, курирующих данный дипломатический процесс.
В этот четверг об очередном полугодичном продлении санкций объявил глава Европейского совета Дональд Туск. Сделано это было посредством микроблога Twitter.
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