"Нулевой прогресс": Евросоюз на полгода продлил санкции против России

Отметим, что ранее Евросоюз привязал вопрос продления санкций к вопросу имплементации корпуса соглашений, получивших название "Минск-2". Как неоднократно отмечали в России, прогресс по данному документу отсутствует из-за бездеятельности украинской стороны.

Запад в свою очередь обвиняет в небрежении минскими соглашениями Москву. Впервые санкции Евросоюза против нашей страны вступили в силу в июле 2014 года. Затем были усилены в сентябре того же года.

С периодичностью в полгода представители стран ЕС встречаются в Брюсселе для их продления. До сих пор все подобные решения принимались единогласно.

Также каждые полгода саммит ЕС заслушивает доклад Франции и Германии касательно прогресса в процессе имплементации минских соглашений. Наряду с Россией и Украиной данные две страны входят в так называемую нормандскую группу стран, курирующих данный дипломатический процесс.

В этот четверг об очередном полугодичном продлении санкций объявил глава Европейского совета Дональд Туск. Сделано это было посредством микроблога Twitter.

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements.