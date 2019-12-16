"Нулевой эффект": Эрдоган не сможет поставить США на место "геноцидом индейцев" - политолог

Напомним, Эрдоган назвал "позором Америки" смерть индейцев в США. Турецкий президент напомнил, что Запад - "это история расизма и колониализма".

Однако, считает Джейлан Озгюль, это высказывание не красит Эрдогана, потому что если он так переживает за геноцид коренных американцев, то почему его правительство молчало об этом последние 17 лет, которые находилось у власти. "Если существует такой масштабный геноцид, то почему он не поднял этот вопрос до принятия резолюции в сенате?" - задалась она вопросом.

По мнению Озгюль, заявление Эрдогана ничего не стоит, потому что он заберёт свои слова обратно, если в США изменится отношение к признанию армянского геноцида, заявила она в разговоре с телеканалом "360". При этом высказывание Эрдогана будет иметь для США нулевой эффект, потому что в Вашингтоне уже много раз поднимался вопрос убийства коренных американцев, считает Озгюль.