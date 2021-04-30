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"Нулевая толерантность": МИД Украины осудил марш украинских неонацистов в Киеве

30 апреля 2021, 17:45  •  142 • Политика
МИД Украины осудил прошедший в Киеве марш сторонников дивизии СС "Галичина".
Марш сторонников дивизии Ваффен СС "Галичина" в Киеве, который прошёл накануне, официально осудил МИД Украины.
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые проявления прославления войск Ваффен СС,
- говорится в официальном заявлении ведомства в пятницу, 30 апреля.
В заявлении отмечается, что на Украине "пропаганда тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, запрещена".
Через неделю Украина чествует память миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов. Мы должны позаботиться, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность Украинского государства и общества,
- подчёркивается в заявлении.
Как отметили в Telegram-канале Klymenko Time: "Этот шаг, надо понимать, вызван реакцией на марш МИД Израиля. А Рада вот так и не осудила, кстати".
Напомним, после марша украинских сторонников дивизии СС "Галичина" в центре Киева МИД Израиля заявил: "МИД Израиля выражает озабоченность состоявшимся вчера вечером парадом в центре Киева по случаю создания дивизии СС "Галичина"... Мы осуждаем продолжающееся прославление нацистских пособников и ожидаем, что украинское правительство безоговорочно осудит все подобные явления и предотвратит их повторение".

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