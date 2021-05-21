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"Ну я что? Молодой, голодный": Лавров рассказал о первых шагах на пути в МИД
21 мая 2021, 13:25 • 68 • Политика
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о своих первых шагах на пути в МИД. "Ну я что? Молодой, голодный…?", - выступил он перед молодёжью России на марафоне "Новое знание".
Министр рассказал о том, что начинал свой карьерный путь с должности переводчика.
"Я в Шри-Ланке четыре года был переводчиком у посла", - сказал он.
По словам Лаврова, именно там он "научился переводить, не прекращая питаться". Министр рассказал о том, что на тот момент у посла часто проходили рабочие мероприятия, когда он приглашал на обеды, ужины своих коллег.
"Ну я что? Молодой, голодный, старался делать так, чтобы не в ущерб потреблению калорий", - с улыбкой вспомнил Лавров.
"Ну получилось, надеюсь это было не очень нескромно", - добавил он.
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