"Ну я что? Молодой, голодный": Лавров рассказал о первых шагах на пути в МИД

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о своих первых шагах на пути в МИД. "Ну я что? Молодой, голодный…?", - выступил он перед молодёжью России на марафоне "Новое знание".

Министр рассказал о том, что начинал свой карьерный путь с должности переводчика.

"Я в Шри-Ланке четыре года был переводчиком у посла", - сказал он.

По словам Лаврова, именно там он "научился переводить, не прекращая питаться". Министр рассказал о том, что на тот момент у посла часто проходили рабочие мероприятия, когда он приглашал на обеды, ужины своих коллег.

"Ну я что? Молодой, голодный, старался делать так, чтобы не в ущерб потреблению калорий", - с улыбкой вспомнил Лавров.

"Ну получилось, надеюсь это было не очень нескромно", - добавил он.