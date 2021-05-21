Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и...
"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил бед...
Главная / Политика

"Ну я что? Молодой, голодный": Лавров рассказал о первых шагах на пути в МИД

21 мая 2021, 13:25  •  68 • Политика
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о своих первых шагах на пути в МИД. "Ну я что? Молодой, голодный…?", - выступил он перед молодёжью России на марафоне "Новое знание".
Министр рассказал о том, что начинал свой карьерный путь с должности переводчика.
"Я в Шри-Ланке четыре года был переводчиком у посла", - сказал он.
По словам Лаврова, именно там он "научился переводить, не прекращая питаться". Министр рассказал о том, что на тот момент у посла часто проходили рабочие мероприятия, когда он приглашал на обеды, ужины своих коллег.
"Ну я что? Молодой, голодный, старался делать так, чтобы не в ущерб потреблению калорий", - с улыбкой вспомнил Лавров.
"Ну получилось, надеюсь это было не очень нескромно", - добавил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
21 мая 2021, 07:55
Зеленский довёл Марию Захарову до слёз: "Держитесь там. Сейчас начнётся"
21 мая 2021, 02:25
"Риск - очень сильная эмоция": Сергей Шойгу говорит с позиции силы
21 мая 2021, 00:35
Подлый приём: Как заставляют замолчать на украинском телевидении
21 мая 2021, 06:05
Киев сообщил, когда "станет понятно" с Донбассом. Причины завязаны на Путине
21 мая 2021, 09:45
Болгары вынесли предупреждение Байдену: "Следующий шаг - вернуть Аляску"
21 мая 2021, 00:35
"Уже при Обаме вставал вопрос": Когда США начнут делить Арктику – эксперт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 мая 2021, 03:30
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
16 мая 2021, 00:30
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
20 мая 2021, 22:45
"Привет" от олигарха вывел Зеленского из себя
19 мая 2021, 10:05
Россия упустила шанс догнать цивилизацию будущего: она исчезнет без следа
15 мая 2021, 20:50
Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины
18 мая 2021, 07:30
"Унижение. Стыд. Неадекватность": "Евротрио" вызвало резкую реакцию на Украине
14 мая 2021, 20:05
Соловьёв предупредил: "Путин никогда не делает случайных заявлений"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.