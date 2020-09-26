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"Ну всё, старуха, сворачивай трубу": Европа придумала, как наказать Россию за Навального
26 сентября 2020, 20:35 • 70 • Политика
Европейские страны уже придумали, как наказать Россию за "отравление" Навального. На Западе требуют от Меркель "похоронить" "Северный поток - 2": "Ну всё, старуха, сворачивай трубу".
Целый ряд западных СМИ почти одновременно выступили с требованием обозначить реакцию Европы на инцидент с Навальным. Американское издание The Hill, к примеру, призвало ввести очередные санкции против России, а телеканал Euronews - остановить строительство газопровода "Северный поток - 2", в котором прямо заинтересована Германия.
Как сообщает Telegram-канал "Расстрельный", эти предложения обсуждались ещё до Навального. Происшествие с основателем ФБК стало лишь формальным поводом. И теперь судьба "Северного потока - 2" зависит от твёрдости позиции канцлера Германии Ангелы Меркель.
Блогер напомнил, что санкции против России вводились и раньше. Никаких результатов они так и не принесли. А "Северный поток" останавливать было бы глупо, поскольку газопровод почти достроен.
Скриншот: Telegram/Расстрельный
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