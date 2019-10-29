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"Ну всё, сейчас как попрёт": Медведев дал поручения по стимулированию экономического роста

29 октября 2019, 16:24  •  103 • Политика
Глава правительства России подписал ряд поручений, направленных на стимулирование экономического роста в стране. Приняты они были по итогам совещания, состоявшегося 8 октября. "Ну всё, сейчас как рост попрёт", - отреагировали пользователи Сети.
На встрече с вице-премьерами, отметив некоторые улучшения в динамике в третьем квартале текущего года, Дмитрий Медведев заявил, что "для укрепления этих процессов надо принять ряд мер".
"Я подписал перечень поручений. Он содержит меры, направленные и на улучшение делового климата, и на повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами, и контрольно-надзорной деятельности, о которой мы сейчас довольно много говорим, о ее реформировании. В общем, документ достаточно объёмный, в нём содержатся различные направления, которые мы с вами обсуждали", - цитирует слова главы кабинета министров РИА Новости.
Пользователи Сети быстро откликнулись на эту новость.
"Сейчас "эксперты" по экономике нам расскажут, что они понимают, а Медведев нет", - написал пользователь под ником Небесный гром.
"Какие прекрасные, своевременные, необходимые, обнадёживающие, впечатляющие, полезные, умные, нужные слова", - прокомментировал Debr.
"У наших чиновников сИмулирование явно лучше получается, чем сТимулирование. В топку все их поручения", - был категоричен IFifaly.
"Дмитрий Анатольевич, прекращайте прикалываться", - отреагировал Nemov1989.
"Вот теперь заживём", - воскликнул Валентин Пронькин.
"Ну всё! Сейчас как рост-то попрёт!" - добавил Фёдор Сумкин.
"Если вы лично ничего не делаете, это не значит, что экономика не растёт и ничего не происходит в стране. Кораблестроение развивается, к примеру, атомная энергетика - а это десятки тысяч рабочих мест", - возразил критикам Александр Травкин.

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