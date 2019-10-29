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"Ну всё, сейчас как попрёт": Медведев дал поручения по стимулированию экономического роста
29 октября 2019, 16:24 • 103 • Политика
Глава правительства России подписал ряд поручений, направленных на стимулирование экономического роста в стране. Приняты они были по итогам совещания, состоявшегося 8 октября. "Ну всё, сейчас как рост попрёт", - отреагировали пользователи Сети.
На встрече с вице-премьерами, отметив некоторые улучшения в динамике в третьем квартале текущего года, Дмитрий Медведев заявил, что "для укрепления этих процессов надо принять ряд мер".
Пользователи Сети быстро откликнулись на эту новость.
"Сейчас "эксперты" по экономике нам расскажут, что они понимают, а Медведев нет", - написал пользователь под ником Небесный гром.
"Какие прекрасные, своевременные, необходимые, обнадёживающие, впечатляющие, полезные, умные, нужные слова", - прокомментировал Debr.
"У наших чиновников сИмулирование явно лучше получается, чем сТимулирование. В топку все их поручения", - был категоричен IFifaly.
"Дмитрий Анатольевич, прекращайте прикалываться", - отреагировал Nemov1989.
"Вот теперь заживём", - воскликнул Валентин Пронькин.
"Ну всё! Сейчас как рост-то попрёт!" - добавил Фёдор Сумкин.
"Если вы лично ничего не делаете, это не значит, что экономика не растёт и ничего не происходит в стране. Кораблестроение развивается, к примеру, атомная энергетика - а это десятки тысяч рабочих мест", - возразил критикам Александр Травкин.
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