"Ну всё, сейчас как попрёт": Медведев дал поручения по стимулированию экономического роста

На встрече с вице-премьерами, отметив некоторые улучшения в динамике в третьем квартале текущего года, Дмитрий Медведев заявил, что "для укрепления этих процессов надо принять ряд мер".

"Я подписал перечень поручений. Он содержит меры, направленные и на улучшение делового климата, и на повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами, и контрольно-надзорной деятельности, о которой мы сейчас довольно много говорим, о ее реформировании. В общем, документ достаточно объёмный, в нём содержатся различные направления, которые мы с вами обсуждали", - цитирует слова главы кабинета министров РИА Новости.

Пользователи Сети быстро откликнулись на эту новость.

"Сейчас "эксперты" по экономике нам расскажут, что они понимают, а Медведев нет", - написал пользователь под ником Небесный гром.

"Какие прекрасные, своевременные, необходимые, обнадёживающие, впечатляющие, полезные, умные, нужные слова", - прокомментировал Debr.

"У наших чиновников сИмулирование явно лучше получается, чем сТимулирование. В топку все их поручения", - был категоричен IFifaly.

"Дмитрий Анатольевич, прекращайте прикалываться", - отреагировал Nemov1989.

"Вот теперь заживём", - воскликнул Валентин Пронькин.

"Ну всё! Сейчас как рост-то попрёт!" - добавил Фёдор Сумкин.

"Если вы лично ничего не делаете, это не значит, что экономика не растёт и ничего не происходит в стране. Кораблестроение развивается, к примеру, атомная энергетика - а это десятки тысяч рабочих мест", - возразил критикам Александр Травкин.