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"Ну всё, русские выиграли!": США обесценили свою армию одним мультиком

15 мая 2021, 15:20  •  18 • В мире
США обесценили свою армию одним мультиком. Речь о проморолике, выпущенном в рамках призывной кампании. Видео, среди прочего, открыто пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения. Реклама собрала массу негативных откликов: "Ну всё, русские выиграли!"
Новый проморолик, выпущенный в рамках призывной кампании в США, собрал массу негативных откликов в интернете, пишет издание The Daily Mail.
Мультипликационное видео, среди прочего, демонстрирует свадьбу двух женщин и парад в поддержку нетрадиционных сексуальных отношений.
Многие пользователи Twitter остались в недоумении от увиденного и сочли ролик "сверхполиткорректным". Прозвучали и более жёсткие мнения.
Некоторые комментаторы увидели в этой рекламной кампании очередной знак морального разложения и скорого конца Соединённых Штатов: "Это закат США", "Покойся с миром, Америка".
Ряд читателей заметили, что на этом фоне вооружённые силы главных потенциальных соперников Вашингтона выглядят ещё более грозно и мощно.
А Россия и Китай тем временем только крепнут и смеются над нелепой Америкой, - заметил пользователь под ником Bjerg.
Ну всё, русские выиграли. И Китай тоже! - вторит lostandgoneforever.

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