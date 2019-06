"Ну всё, импичмент!" Трамп бросил журналистам "слишком глупо" на встрече с Путиным

В самом начале встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа журналисты были столь активны, что американский президент не удержался от следующего комментария:

"Like an academy awards. Too stupid (как на вручении премии "Оскар", слишком глупо)".

Цитатой поделилась телеведущая Ольга Скабеева в телеграм-канале.

Фото: Telegram/Ольга Скабеева

Супруг Скабеевой Евгений Попов добавил: "Ну всё, импичмент!"

Фото: Telegram/Евгений Попов