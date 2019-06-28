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"Ну всё, импичмент!" Трамп бросил журналистам "слишком глупо" на встрече с Путиным
28 июня 2019, 10:54 • 182 • Политика
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Путиным на G20 бросил в адрес журналистов "слишком глупо". Комментируя высказывание, Евгений Попов не удержался от ироничного: "Ну всё, импичмент!"
В самом начале встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа журналисты были столь активны, что американский президент не удержался от следующего комментария:
"Like an academy awards. Too stupid (как на вручении премии "Оскар", слишком глупо)".
Цитатой поделилась телеведущая Ольга Скабеева в телеграм-канале.
Фото: Telegram/Ольга Скабеева
Супруг Скабеевой Евгений Попов добавил: "Ну всё, импичмент!"
Фото: Telegram/Евгений Попов
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