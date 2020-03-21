"Ну, Володя...": Лукашенко пошутил о чужой "дерзкой жене"

Несколько дней назад президент Белоруссии дал неожиданный рецепт борьбы с коронавирусом. По мнению Александра Лукашенко, вирус было бы неплохо "травить" с помощью водки. "Водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день принимать 40-50 граммов в пересчёте на чистый спирт - "травить" этот вирус. Но не на работе", - приводит слова Лукашенко Nation News.

Сказано это было в ходе совещания по кадровым вопросам. "В последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день принимать 40-50 граммов в пересчёте на чистый спирт - "травить" этот вирус", - поведал белорусский президент.

Такой "рецепт" резко раскритиковал Владимир Жириновский. "Это устарело тысячу лет назад. Тогда не было лекарств в деревнях - только баня и самогон. Но люди умирали", - заявил лидер ЛДПР в беседе с журналистами.

Лукашенко не смог промолчать, а во время совещания о ситуации с коронавирусом в Белоруссии ответил на критику Жириновского анекдотом, который ему "рассказали друзья из родной России". Анекдот Лукашенко записал и озвучил в ходе встречи с членами правительства.

Один из политических лидеров России, многие знают, кто это такой - Владимир Вольфович Жириновский, моё заявление резко раскритиковал - "водкой нельзя, какая сауна, Лукашенко тут не прав". Потом приходит домой и говорит жене: "Налей сто граммов, от коронавируса буду лечиться". Жена ему говорит: "Так ты только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает". Дословно: "Это я для всех сказал, а мне - налей. Лукашенко не дурак, если говорит. Налей, я в баню пойду". А жена у него такая дерзкая женщина и отвечает: "Ну, Володя, по-русски ж после бани сто граммов". На что Жириновский ей отвечает: "Я вот тут записал: "Это по-русски, а я по-еврейски - до бани сто граммов и после бани - сто граммов, - пересказал анекдот Александр Лукашенко, извинившись перед Жириновским, что назвал его имя.

Белорусский президент отметил, что не поделиться "такой былью, похожей на анекдот", он просто не мог.

К слову, в российском Минздраве шутку Лукашенко о водке, которой "можно травить коронавирус" опровергли. Как отметил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, поскольку любая инфекция - это токсикоз, при употреблении спиртного ситуация будет ухудшаться, подчеркнул он.

Если говорить о профилактике, то не поможет и протирание рук спиртом. По его словам, поскольку спирт быстро выветривается, человек в таком случае будет вынужден "всё время смачивать руки спиртом".

"Некоторые пьют алкоголь, чтобы обеззаразить ротовую полость и пищевод, забывая, что вирус попадает в организм через слизистые не только ротовой полости, но глаз и носа, а туда алкоголь залить проблематично. Поэтому во всём этом смысла также нет", - приводит слова нарколога "Интерфакс".