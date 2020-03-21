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"Ну, Володя...": Лукашенко пошутил о чужой "дерзкой жене"
21 марта 2020, 00:35 • 35 • В мире
Владимир Жириновский раскритиковал "рецепт борьбы" с коронавирусом, который дал белорусский президент, назвав его "устаревшим". Лукашенко не отказал себе в удовольствии поддеть лидера ЛДПР и рассказал анекдот о нём и его "дерзкой жене". "Ну, Володя…." - со смехом поведал Лукашенко.
Несколько дней назад президент Белоруссии дал неожиданный рецепт борьбы с коронавирусом. По мнению Александра Лукашенко, вирус было бы неплохо "травить" с помощью водки. "Водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день принимать 40-50 граммов в пересчёте на чистый спирт - "травить" этот вирус. Но не на работе", - приводит слова Лукашенко Nation News.
Сказано это было в ходе совещания по кадровым вопросам. "В последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день принимать 40-50 граммов в пересчёте на чистый спирт - "травить" этот вирус", - поведал белорусский президент.
Такой "рецепт" резко раскритиковал Владимир Жириновский. "Это устарело тысячу лет назад. Тогда не было лекарств в деревнях - только баня и самогон. Но люди умирали", - заявил лидер ЛДПР в беседе с журналистами.
Лукашенко не смог промолчать, а во время совещания о ситуации с коронавирусом в Белоруссии ответил на критику Жириновского анекдотом, который ему "рассказали друзья из родной России". Анекдот Лукашенко записал и озвучил в ходе встречи с членами правительства.
Белорусский президент отметил, что не поделиться "такой былью, похожей на анекдот", он просто не мог.
К слову, в российском Минздраве шутку Лукашенко о водке, которой "можно травить коронавирус" опровергли. Как отметил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, поскольку любая инфекция - это токсикоз, при употреблении спиртного ситуация будет ухудшаться, подчеркнул он.
Если говорить о профилактике, то не поможет и протирание рук спиртом. По его словам, поскольку спирт быстро выветривается, человек в таком случае будет вынужден "всё время смачивать руки спиртом".
"Некоторые пьют алкоголь, чтобы обеззаразить ротовую полость и пищевод, забывая, что вирус попадает в организм через слизистые не только ротовой полости, но глаз и носа, а туда алкоголь залить проблематично. Поэтому во всём этом смысла также нет", - приводит слова нарколога "Интерфакс".
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