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"Ну, теперь держитесь!": Японцы пригрозили России и Китаю "Большим китом"

15 октября 2020, 13:45  •  51 • Политика
Японские комментаторы эмоционально отреагировали на новейшую неатомную подлодку SS-513 "Тайгей", которая на их родном языке означает "Большой кит". Подводная лодка была спущена на воду на верфи Mitsubishi Heavy Industries в городе Кобе. "Ну, теперь держитесь, Россия, Китай, КНДР и Южная Корея!" - хвастаются комментаторы.
Как сообщает издание Sankei Shimbun, длина субмарины составляет 84 метра, ширина - 9,1 метра. По словам экспертов, форма подлодки делает её "более незаметной для противника". Постановка подлодки на боевое дежурство намечена на март 2023 года. Кроме того, Япония планирует увеличить число субмарин с 16 до 22 единиц.
Читатели издания в свою очередь эмоционально отреагировали на сообщение о спуске подлодки на воду. Одна часть комментаторов сразу "затрясла кулаками" в адрес России, Китая и КНДР.
"Радостное известие! Ну, теперь держитесь Россия, Китай, КНДР и Южная Корея!" - пишут одни.
Другие отмечают, что усиление военного потенциала - радостное для Японии событие, особенно в отношении Китая.
Другая часть не разделяет оптимизма первых - одни возмущены растратами перед токийской Олимпиадой, другие спрашивают, где брать людей на новые подлодки, третьи интересуются, как быть с японским движением за мир.

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