"Ну, теперь держитесь!": Японцы пригрозили России и Китаю "Большим китом"

Как сообщает издание Sankei Shimbun, длина субмарины составляет 84 метра, ширина - 9,1 метра. По словам экспертов, форма подлодки делает её "более незаметной для противника". Постановка подлодки на боевое дежурство намечена на март 2023 года. Кроме того, Япония планирует увеличить число субмарин с 16 до 22 единиц.

Читатели издания в свою очередь эмоционально отреагировали на сообщение о спуске подлодки на воду. Одна часть комментаторов сразу "затрясла кулаками" в адрес России, Китая и КНДР.

"Радостное известие! Ну, теперь держитесь Россия, Китай, КНДР и Южная Корея!" - пишут одни.

Другие отмечают, что усиление военного потенциала - радостное для Японии событие, особенно в отношении Китая.

Другая часть не разделяет оптимизма первых - одни возмущены растратами перед токийской Олимпиадой, другие спрашивают, где брать людей на новые подлодки, третьи интересуются, как быть с японским движением за мир.