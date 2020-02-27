|
"Ну просто твари": На карнавале в Испании показали нацистов, танцующих под песни Рианны
27 февраля 2020, 21:24 • 38 • Политика
В Испании разразился скандал после того, как участники карнавала в Кампо-де-Криптана в нацистской форме и полосатых робах узников концлагерей станцевали под Рианну. "У меня шок. Ну твари просто. Не могут дождаться, когда последние жертвы нацизма не смогут стать свидетелями разгула креатива этих толерантных либерастов?" - комментирует случившееся писатель и публицист Владимир Сергиенко.
В Испании участники карнавала в Кампо-де-Криптана в нацистской форме и полосатых робах узников концлагерей станцевали под Рианну. Произошедшее вызвало гнев посольства Израиля и осуждение МИД Испании.
Речь идёт о карнавальном шествии в городе Кампо-де-Криптана, видеозапись которого была опубликована в соцсетях. На кадрах видно, как люди в нацистской униформе и робах узников концлагерей отплясывают под песню Рианны Where Have You Been. Кроме того, можно заметить женщину с двумя доберманами на платформе с трубами. Это отсылка к надзирателям концлагерей и газовым камерам.
Посол Израиля в Испании Родика Радиан-Гордон жёстко осудила представление, назвав его "позорной банализацией холокоста", "оскорблением памяти жертв массового истребления евреев" и "неприемлемой демонстрацией антисемитизма". Позднее министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя признался, что в ужасе от увиденного и "решительно отвергает всякую банализацию холокоста".
Фото: скриншот Twitter/@d4veCAT
Подпишитесь на нас
Загрузка...
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 февраля 2020, 12:54
|
23 февраля 2020, 06:54
|
24 февраля 2020, 12:09
|
27 февраля 2020, 08:24
|
21 февраля 2020, 15:54
|
26 февраля 2020, 06:24
|
25 февраля 2020, 04:24