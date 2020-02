"Ну просто твари": На карнавале в Испании показали нацистов, танцующих под песни Рианны

В Испании участники карнавала в Кампо-де-Криптана в нацистской форме и полосатых робах узников концлагерей станцевали под Рианну. Произошедшее вызвало гнев посольства Израиля и осуждение МИД Испании.

Речь идёт о карнавальном шествии в городе Кампо-де-Криптана, видеозапись которого была опубликована в соцсетях. На кадрах видно, как люди в нацистской униформе и робах узников концлагерей отплясывают под песню Рианны Where Have You Been. Кроме того, можно заметить женщину с двумя доберманами на платформе с трубами. Это отсылка к надзирателям концлагерей и газовым камерам.

Посол Израиля в Испании Родика Радиан-Гордон жёстко осудила представление, назвав его "позорной банализацией холокоста", "оскорблением памяти жертв массового истребления евреев" и "неприемлемой демонстрацией антисемитизма". Позднее министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя признался, что в ужасе от увиденного и "решительно отвергает всякую банализацию холокоста".

У меня шок. Ну твари просто. Не могут дождаться, когда последние жертвы нацизма не смогут стать свидетелями разгула креатива этих толерантных либерастов? Посольство Израиля возмущено элементом карнавала в Кампо-де-Криптана. А ведь это уже открытая пропаганда нацизма. Это нивелирование и оскорбление жертв нацизма, - комментирует в своём Telegram-канале писатель, публицист и ведущий программы "Еврозона" Владимир Сергиенко.

Фото: скриншот Twitter/@d4veCAT