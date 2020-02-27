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"Ну просто твари": На карнавале в Испании показали нацистов, танцующих под песни Рианны

27 февраля 2020, 21:24  •  38 • Политика
В Испании разразился скандал после того, как участники карнавала в Кампо-де-Криптана в нацистской форме и полосатых робах узников концлагерей станцевали под Рианну. "У меня шок. Ну твари просто. Не могут дождаться, когда последние жертвы нацизма не смогут стать свидетелями разгула креатива этих толерантных либерастов?" - комментирует случившееся писатель и публицист Владимир Сергиенко.
В Испании участники карнавала в Кампо-де-Криптана в нацистской форме и полосатых робах узников концлагерей станцевали под Рианну. Произошедшее вызвало гнев посольства Израиля и осуждение МИД Испании.
Речь идёт о карнавальном шествии в городе Кампо-де-Криптана, видеозапись которого была опубликована в соцсетях. На кадрах видно, как люди в нацистской униформе и робах узников концлагерей отплясывают под песню Рианны Where Have You Been. Кроме того, можно заметить женщину с двумя доберманами на платформе с трубами. Это отсылка к надзирателям концлагерей и газовым камерам.
Посол Израиля в Испании Родика Радиан-Гордон жёстко осудила представление, назвав его "позорной банализацией холокоста", "оскорблением памяти жертв массового истребления евреев" и "неприемлемой демонстрацией антисемитизма". Позднее министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя признался, что в ужасе от увиденного и "решительно отвергает всякую банализацию холокоста".
У меня шок. Ну твари просто. Не могут дождаться, когда последние жертвы нацизма не смогут стать свидетелями разгула креатива этих толерантных либерастов? Посольство Израиля возмущено элементом карнавала в Кампо-де-Криптана. А ведь это уже открытая пропаганда нацизма. Это нивелирование и оскорбление жертв нацизма, - комментирует в своём Telegram-канале писатель, публицист и ведущий программы "Еврозона" Владимир Сергиенко.
Фото: скриншот Twitter/@d4veCAT

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