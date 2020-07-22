"Ну просто такова позиция": Делягин предложил почистить медиаполяну

На своей странице в Facebook Делягин рассказал, как ему позвонили из одного российского медиа. Какого конкретно, не сказано, однако эксперт назвал уровень этого СМИ бредовым и отметил, что уже 1,5 года не общается с ним.

По телефону директору Института проблем глобализации предложили прокомментировать армяно-азербайджанскую ситуацию. Звонящий сообщил, что "за деньги, которые вы назовёте", эксперт должен выразить конкретную позицию: Армения развязала конфликт с Азербайджаном, потому что нацелилась на его нефтяные промыслы.

Михаил Делягин вежливо задал несколько вопросов. Во-первых, где в районе конфликта расположены азербайджанские нефтепромыслы. Во-вторых, почему развязала именно Армения, если как минимум в феврале зачинщиком был Азербайджан. Автор поста добавил, что "турецкие уши торчат точно не из-под армянской шапки".

"Редактор отдела маськовського сми отвечает: "ну просто такова позиция Баку", - написал Делягин (орфография автора сохранена. - Прим. ред.).

Возмущённый эксперт не сдержался и решил поделиться этой историей с подписчиками.

"Если завтра позиция Баку вдруг будет заключаться в том, что геноцид армян устроили русские, московские СМИ за деньги будут радостно собирать утверждающие это комменты. Не пора ли почистить медиаполяну?" - предложил Делягин.