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"Ну просто такова позиция": Делягин предложил почистить медиаполяну
22 июля 2020, 11:00 • 29 • Политика
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин предложил почистить медиаполяну. Российское СМИ сделало ему предложение, которое противоречит и убеждениям, и здравому смыслу. "Ну просто такова позиция", - объяснили эксперту по телефону.
На своей странице в Facebook Делягин рассказал, как ему позвонили из одного российского медиа. Какого конкретно, не сказано, однако эксперт назвал уровень этого СМИ бредовым и отметил, что уже 1,5 года не общается с ним.
По телефону директору Института проблем глобализации предложили прокомментировать армяно-азербайджанскую ситуацию. Звонящий сообщил, что "за деньги, которые вы назовёте", эксперт должен выразить конкретную позицию: Армения развязала конфликт с Азербайджаном, потому что нацелилась на его нефтяные промыслы.
Михаил Делягин вежливо задал несколько вопросов. Во-первых, где в районе конфликта расположены азербайджанские нефтепромыслы. Во-вторых, почему развязала именно Армения, если как минимум в феврале зачинщиком был Азербайджан. Автор поста добавил, что "турецкие уши торчат точно не из-под армянской шапки".
"Редактор отдела маськовського сми отвечает: "ну просто такова позиция Баку", - написал Делягин (орфография автора сохранена. - Прим. ред.).
Возмущённый эксперт не сдержался и решил поделиться этой историей с подписчиками.
"Если завтра позиция Баку вдруг будет заключаться в том, что геноцид армян устроили русские, московские СМИ за деньги будут радостно собирать утверждающие это комменты. Не пора ли почистить медиаполяну?" - предложил Делягин.
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