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"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в своё посольство
23 апреля 2021, 03:15 • 55 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, кого чехи нанимали в своё посольство в Москве. По её словам, большая часть сотрудников диппредставительства - это граждане России. При этом дипломат обратила внимание на недружественность чешской риторики: "Они произнесли слово "паритет". Ну паритет так паритет".
Об этом Захарова заявила, выступая в эфире Первого канала. Представитель МИД отметила, что Россия не нанимает в посольства и консульства граждан стран, где работают дипломатические представительства. Однако Чехия исповедует иной принцип. Большую часть сотрудников её посольства в Москве составляли русские.
Напомним, что ранее Чехия выслала 18 сотрудников посольства России в Праге в связи со "шпионским скандалом". Власти страны полагают, что "русские агенты" якобы устроили взрыв во Врбетице в 2014 году. При этом они не приводят никаких доказательств в подтверждение своей теории. Отметим, что Москва не оставила без ответа этот политический жест и выслала 20 чешских дипломатов.
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