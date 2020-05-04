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"Ну ок. С Россией всё "ясно": Сторонники Навального бросили дерзкое обвинение Путину

04 мая 2020, 19:10  •  55 • Политика
Сторонники оппозиционера Алексея Навального бросили дерзкое голословное обвинение президенту России Владимиру Путину об эпидемии коронавируса. "Ну ок. С Россией всё "ясно", - иронично заметила на этот выпад журналистка Юлия Витязева и потребовала от обвинителей объяснений по США, Италии, Испании и Великобритании.
В своих провокационных и голословных обвинениях в адрес российских властей оппозиция в лице "команды" Алексея Навального зашла, кажется, уже совсем далеко. На этот раз один из сторонников оппозиционера - Леонид Волков у себя на странице в соцсети Facebook обвинил президента России Владимира Путина в том, что он якобы "устроил эпидемию коронавируса в России".
Автор поста утверждал на голубом глазу, что глава государства якобы это сделал, "потому что предал интересы граждан" России, "поставив приоритет своего политического прожекта выше приоритета безопасности, здоровья и благосостояния" народа.
Этот дерзкий и провокационный по своей сути фейк Волкова перепостила у себя в Twitter ещё одна сторонница Навального - Любовь Соболь.
Журналистка Юлия Витязева своей иронии в адрес оппозиционеров скрывать не стала и потребовала от обвинителей объяснений.
"Ну ок. С Россией всё "ясно". Спасибо Лене, Любе и Лёше. Просветили, - не без сарказма отметила Витязева. - Но теперь дико интересно, с какими целями такую же эпидемию коронавируса устроили в своих странах США, Италия, Испания, Великобритания и другие. Жду разъяснений. С большим нетерпением".
Фото: скриншот twitter/Vityzeva

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