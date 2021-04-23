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"Ну нормально же всё было...": Киев открестился от переговоров в Донбассе после письма Козака

23 апреля 2021, 20:40  •  263 • Политика
Киев открестился от переговоров в Донбассе после письма замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, в котором предлагается устроить большую встречу на востоке Украины. "Зеленский хватается за голову: "Ну нормально же всё было", - шутят в Сети.
Украинские власти отреагировали на предложение Дмитрия Козака провести до 27 апреля переговоры в Донбассе с участием России, Украины, Франции, Германии, Донецкой и Луганской народных республик. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк сразу же отказался от инициативы из-за участия ДНР и ЛНР, с которыми Киев не желает вести диалог. По его словам, участие республик "размывает" переговорный процесс.
"Участие представителей ЛНР и ДНР не будет конструктивным, поскольку они не принимают самостоятельных решений и фактически являются ещё одним лицом российской стороны", - сказал Подоляк РБК.
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц ещё до выступления украинского чиновника успел отметить, что Козак фактически поймал Киев в ловушку. Ведь украинские власти сами предлагали организовать встречу в Донбассе.
Зеленский хватается за голову: "Ну нормально же всё было, (зачем) я это всё заварил?.." - пишет Коц в Telegram.
Скриншот:Telegram/Kotsnews
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Путин ответил, что обсуждать проблему Донбасса украинские власти должны в первую очередь с самим Донбассом, а не с Россией, которая не является участником конфликта и выступает третьей стороной. Однако если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, то его всегда готовы принять в Москве.
После этого украинские СМИ опубликовали письмо Козака к участникам "нормандской четвёрки", в котором он предлагает провести переговоры в Донбассе с привлечением ДНР и ЛНР. Позже Дмитрий Козак подтвердил подлинность данного письма. В разговоре с журналистами он отметил, что Киев пытается всеми силами уклониться от диалога с народными республиками. По его словам, это делается для того, чтобы не будоражить украинскую "партию войны".

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