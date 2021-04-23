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"Ну нормально же всё было...": Киев открестился от переговоров в Донбассе после письма Козака
23 апреля 2021, 20:40 • 263 • Политика
Киев открестился от переговоров в Донбассе после письма замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, в котором предлагается устроить большую встречу на востоке Украины. "Зеленский хватается за голову: "Ну нормально же всё было", - шутят в Сети.
Украинские власти отреагировали на предложение Дмитрия Козака провести до 27 апреля переговоры в Донбассе с участием России, Украины, Франции, Германии, Донецкой и Луганской народных республик. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк сразу же отказался от инициативы из-за участия ДНР и ЛНР, с которыми Киев не желает вести диалог. По его словам, участие республик "размывает" переговорный процесс.
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц ещё до выступления украинского чиновника успел отметить, что Козак фактически поймал Киев в ловушку. Ведь украинские власти сами предлагали организовать встречу в Донбассе.
Скриншот:Telegram/Kotsnews
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Путин ответил, что обсуждать проблему Донбасса украинские власти должны в первую очередь с самим Донбассом, а не с Россией, которая не является участником конфликта и выступает третьей стороной. Однако если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, то его всегда готовы принять в Москве.
После этого украинские СМИ опубликовали письмо Козака к участникам "нормандской четвёрки", в котором он предлагает провести переговоры в Донбассе с привлечением ДНР и ЛНР. Позже Дмитрий Козак подтвердил подлинность данного письма. В разговоре с журналистами он отметил, что Киев пытается всеми силами уклониться от диалога с народными республиками. По его словам, это делается для того, чтобы не будоражить украинскую "партию войны".
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