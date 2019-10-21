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"Ну, не любят. И что?": "Армагеддоныч" задал сакраментальный вопрос про отношения американцев и русских
21 октября 2019, 10:09 • 112 • В мире
Политолог Евгений Сатановский сравнил отношение жителей США и России друг к другу. По его словам, если в большей степени к нам американцы относятся с безразличием, то мы почему-то нет. Это отношение наших проявляется в любви к американскому кино, музыке, одежде. Но нас почему-то не любят. "Стоит ли переживать по этому поводу?" - недоумевает эксперт.
Политический эксперт Евгений Сатановский в своем телеграм-канале "Армагеддоныч" проанализировал взаимоотношения русских и американцев. По его словам, в большинстве своем жители США к нам относятся с безразличием.
Возможно, отмечает он, эмигранты советской эпохи "нас еще и искренне и справедливо презирают и немного жалеют после распада СССР, плюс по инерции побаиваются". Но по сути, убежден он, "мало у кого из них по отношению к нам есть какие-то эмоции".
Но в то же время у жителей России к американцам вполне положительное отношение. Тому способствуют фильмы, кино, одежда.
"Большинство населения России к Америке относится хорошо. Политику ее не любит и политикам не верит, но фильмы смотрит, музыку слушает, джинсы носит, книги читает и охотно ездит посмотреть, как они там живут. Про средний класс и богачей и не говорим. Эти оттуда не вылезают", - замечает Сатановский.
Но в то же время аморфные по отношению к нам американцы следят за внешней повесткой и на примере Украины и Грузии делают определенные выводы, и не в нашу пользу. А потому полагают, что наше общество можно будет перековать в раскольников, используя антироссийские настроения.
"Что до нашего ответа, он олицетворяется несколькими американскими идиотами и жуликами на телевидении, чтобы продемонстрировать широкой публике, какие они козлы, парой их политологов средней руки для объективности и непрерывной констатацией фактов, свидетельствующих, что они нас не любят. Ну, не любят. И что?" - задал сакраментальный вопрос автор.
Он убежден, что даже наши успехи не изменят такого странного отношения американцев к нашей стране. "Что со всем этим делать, непонятно. Думать надо", - резюмировал эксперт.
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