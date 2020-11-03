"Ну крепись, Америка...": Русские онлайн готовятся к результатам выборов в США

С 22 часов 3 ноября в прямом эфире канала Царьград стартует "Ночь выборов". Программа будет посвящена процессу голосования за президента в Соединённых Штатах.

В ней зрители смогут увидеть, что такое реальное "вмешательство в выборы" и "внешнее давление" на американских избирателей.

Ну крепись, Америка. […]. Лучшие силы США, России, Британии, Турции, Китая устроят настоящее американское шоу. Помогут им Russian Hackers, собака-пророк, радистка Кэт, русские генералы и даже дед Митяй с частушками-шифровками, - подчёркивается в анонсе.

Также отмечается, что пропускать эфир нельзя, поскольку следующего подобного шоу придётся ждать ещё четыре года.

Напомним, ранее американское издание The Wall Street Journal представило новую "сенсацию", сделав очередной намёк на якобы связи действующего президента США Дональда Трампа с русскими.

Так, журналисты газеты назвали источник "русского досье" на главу Белого дома. Им оказалась экс-заместитель главы администрации Саратова Ольга Галкина. Утверждается, что она поругалась со своим начальником и заявила о его участии во взломе серверов Демпартии США.