"Ну, красный скажи": В деле Протасевича всплыл странный разговор пилота с диспетчером

Спецслужбы Польши опубликовали запись, на которой, по их утверждению, слышны переговоры диспетчера с пилотом рейса Rynair. Но это не всё, что мы можем узнать из записи. Есть там и подсказки, которые делает неизвестный человек.

Именно на этом борте Rynair летел Роман Протасевич - один из создателей и администраторов телеграм-каналов, чьи авторы координировали протестные акции в Белоруссии, в ручном режиме говоря, что нужно делать активистам. Протасевича с указанного порта сняли, а теперь появились свидетельства диспетчера, который якобы предоставляет скандальные детали произошедшего в обозначенный день посадки.

Этот диспетчер бежал в Польшу и оттуда делает свои "сенсационные" заявления. Спеуслужбы Польши, чтобы подкрепить сказанное, публикуют переговоры диспетчера с пилотом, где ясно слышны и подсказки неизвестного лица на русском языке. Например, этот неизвестный отвечает на вопрос об уровне кода - какой объявлять?

"Ну, красный скажи", - говорит неназванный собеседник.

Реальная ли это запись или смонтированная, неясно. Однако она уже стала источником мемов. Одну из очевидных шуток опубликовал военный эксперт Алексей Леонков: