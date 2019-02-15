Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Мятежники открыли огонь»: как начиналась Афганская война
"Европа ЛОПНЕТ!" США перешли к откровенному грабежу! Вечер с Соловьевы...
Совместные учения Украины и США в Чёрном море пройдут с 1 по 12 июля
Украинский клуб оформил трансфер Павлова по паспорту Молдавии
Главная / В мире

"Ну хоть перевели на "мову": Порошенко заподозрили в краже лозунгов Путина

15 февраля 2019, 20:09  •  62 • В мире
В Сети заподозрили украинского лидера Петра Порошенко в краже лозунгов российского лидера Владимира Путина. "Ну хоть перевели на "мову", - иронизируют блогеры.
Предвыборный слоган главы украинского государства Петра Порошенко стал точной копией слогана президента России Владимира Путина в 2012 году. Интернет-пользователи обратили внимание на билборды, развешанные в украинских городах в преддверии президентских выборов. В рамках кампании Порошенко на стендах появились плакаты с лозунгом "Кандидатів багато - президент один".
Ни разу не палево! Ага! #Порошенко{}#Путин pic.twitter.com/3bbzkm6XXa
— Ольга (@EvgeniaMer) 15 февраля 2019 г.
В русском переводе это звучит как "Кандидатов много - президент один". Как сообщает РИА ФАН, такой слоган использовал в 2012 году российский лидер.
Ранее в СМИ заподозрили Порошенко в краже цитаты Путина "Реальные дела, а не пустые обещания", но только на украинском языке.
"Плагиаторы! Все за Путиным повторяют", - отметила пользователь @kruchina123.
"Он только и умеет, что мелочь по карманам тырить", - написал один из комментаторов о Порошенко.
"Ну хоть перевели на "мову", - иронизируют блогеры.
Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата.
Неудобно получилось pic.twitter.com/SbaucfZj4K
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 7 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


62
Источник
Похожие новости
15 февраля 2019, 07:09
"Разделяет нас по истории, языку, а теперь ещё и вере": В Раде рассказали, к какому кризису приведут еще "четыре года Порошенко"
15 февраля 2019, 13:39
В NASA намекнули, что "Союзы" очень пригодятся в освоении Луны
15 февраля 2019, 20:09
"Ну хоть перевели на "мову": Порошенко заподозрили в краже лозунгов Путина
Загрузка...
15 февраля 2019, 10:24
В США хотят запустить производство дешевых крылатых ракет
15 февраля 2019, 13:24
«Замысел очевиден»: почему в США заявили о «нежелании» России вести диалог о сокращении вооружений
14 февраля 2019, 21:09
«Нельзя обратить проект вспять»: как преемница Меркель на посту главы ХДС относится к реализации «Северного потока — 2»
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2019, 10:09
«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков
10 февраля 2019, 19:54
"Это что-то новенькое, басурманское": за очередным "фактом" о семье Путина рассмотрели руку США
12 февраля 2019, 04:24
"Так жаль, что улыбка с лица не сходит": Отказ "Нафтогаза" от продления контракта подняли на смех пользователи Сети
11 февраля 2019, 10:24
Капитан судна «Норд» Владимир Горбенко после возвращения из Украины: «Отвыкаю от постоянной слежки»
10 февраля 2019, 03:39
"На страже Православия": В Сети поддержали монастырь Афона, захлопнувший двери перед лжеепископом "новой церкви" Украины
08 февраля 2019, 22:24
Смена генеральского состава: Путин провел масштабные перестановки в силовом блоке - список
13 февраля 2019, 12:54
Падение белого орлана: Короткий афоризм Лаврова про стыд обнажил масштаб потерь США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.