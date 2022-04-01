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"Ну как-то не очень!". Беженцы с Украины возмущаются бесплатным жильём в Европе

01 апреля 2022, 02:15  •  138 • Политика
В Сети разлетелся ролик. Беженка с Украины, которой предоставили бесплатное жильё в Европе, жалуется на условия пребывания.
"Чисто, аккуратно, но… Хочется получше условия. Места много, но как-то пока неуютно", - жалуется украинка. Говорит, что дала сыну планшет и ноутбук, потому что телевизора в предоставленной бесплатно квартире не оказалось.
Пользователи интернета привередливость барышни не оценили.
"Европа, держись, через неделю у тебя таких ещё миллион будет", "Какие проблемы? Езжай обратно в киевский подвал", "Люди по подвалам с новорождёнными прячутся, а у этой апартаменты, планшет, ноутбук и… телевизора нет", - пишут подписчики телеграм-канала "Туранский экспресс".
По информации киевских властей, в Европу бежали 3,5 миллиона украинцев. Поначалу европейцы с восторгом приветствовали беженцев, но он быстро сменился негодованием: уж очень вызывающе ведут себя украинцы. Западные СМИ пишут о десятках конфликтов с ведущими себя как хозяева на чужой земле бывшими жителями Незалежной. Европа и так переполнена беженцами из стран Африки и Ближнего Востока, и многие этим недовольны.

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