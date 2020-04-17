"Ну как так?": Мишустин жёстко напомнил зарвавшемуся министру, что такое поручение Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл сегодня оперативное совещание с членами правительства России, выслушав их ежедневный отчёт о проделанной работе и дав ценные указания. К слову, в одном из случаев даже пришлось повысить голос, напомнив, что обеспечение выполнения указаний первого лица России, президента Владимира Путина, - это задача, которая сегодня должна исполняться неукоснительно.

Одёрнуть пришлось главу Минэкономразвития Максима Решетникова - выговор премьер сделал за банки, которые отказывают предпринимателям в кредитах. Хотя сейчас это их прямая обязанность - то немногое, что можно сделать, чтобы бизнес остался на плаву. Однако кредитные учреждения тормозят процесс, в том числе выискивая ответ на вопрос, действительно компания убыточна или нет.

"Что значит убыточные или нет?! Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, по которым банки должны выдавать!" - резко сказал Мишустин.

После премьер потребовал от министра наладить ежедневный мониторинг исполнения поручения главы государства. "Чтобы у нас была картина, когда банки выйдут на соответствующий уровень", - добавил Мишустин.

Но началась работа правительства России со вступительного слова Михаила Мишустина, где он обозначил все оперативные задачи, которые сейчас должны решаться сразу же. Чуть раньше Царьград приводил прямую речь этой части совещания.