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"Ну и жестокость нечеловеческая": Минтруд будет напоминать гражданам России о пенсии, люди в гневе
04 марта 2020, 05:35 • 14 • Политика
Минтруд планирует уведомлять граждан России старше 45 лет о размере пенсии. Инициатива ведомства вызвала гнев жителей России.
Жители России возмущены инициативой Министерства труда уведомлять граждан старше 45 лет о размере их будущей пенсии раз в три года. Первую рассылку "писем счасться" ведомство планирует провести уже в 2021 году.
Однако жители России оказались не в восторге от такой перспективы. Многие увидели в инициативе ведомства изощрённое издевательство по отношению к будущим пенсионерам.
Напомним, что жители России и так ещё не простили правительство за увеличение пенсионного возраста мужчин и женщин на 5 лет. Лишнее напоминание об этом только ещё сильнее выводит из себя российских граждан.
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