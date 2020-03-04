"Ну и жестокость нечеловеческая": Минтруд будет напоминать гражданам России о пенсии, люди в гневе

Жители России возмущены инициативой Министерства труда уведомлять граждан старше 45 лет о размере их будущей пенсии раз в три года. Первую рассылку "писем счасться" ведомство планирует провести уже в 2021 году.

"Это даст возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению", - заявили в пресс-службе Минтруда.

Однако жители России оказались не в восторге от такой перспективы. Многие увидели в инициативе ведомства изощрённое издевательство по отношению к будущим пенсионерам.

"Ну и жестокость нечеловеческая. Это ж надо, 3 раза в год издеваться, напоминая, что вам ещё 20 лет до пенсии, до которой вы, с большой вероятностью, не дотянете. Сверхцинично", - пишет пользователь под ником "Александр Невский". "Это чтобы они от расстройства раньше в ящик сыграли?" - интересуется в Twitter Андрей Зозуля @AZ_7_64. "Смелое решение... а вилы предварительно изымут из продажи?" - добавляет @sunandchamomile.

Напомним, что жители России и так ещё не простили правительство за увеличение пенсионного возраста мужчин и женщин на 5 лет. Лишнее напоминание об этом только ещё сильнее выводит из себя российских граждан.