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"Ну и куда это мы крадёмся?": Военный эксперт указал на критический просчёт самолётов-шпионов США

31 августа 2020, 17:35  •  148 • В мире
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя видеокадры недавнего перехвата истребителями Су-27 американского бомбардировщика В-52 над Чёрным морем, не удержался от шутки: "Су-27 говорит В-52Н: "Ну и куда это мы крадёмся?" При этом эксперт указал на критический просчёт самолётов-шпионов США, пытающихся прощупать российскую систему ПВО.
Напомним, ранее командование ВВС США в Европе и Африке заявило о том, что российские истребители Су-27 якобы действовали "небезопасно" при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Чёрным морем. Однако, как показывает обнародованное видео, наши лётчики действовали строго в рамках международных правил.
Военный эксперт Алексей Леонков у себя в авторском Telegram-канале "Мадуро - не дура" не удержался от шутки, комментируя видео: "Су-27 говорит В-52Н: "Ну и куда это мы крадёмся?"
В том числе эксперт объяснил, какую цель на самом деле преследовал американский самолёт-шпион.
"Действительно, В-52Н отрабатывает "нанесение удара" по территории России. Главной целью этого удара является эшелонированная система ПВО, так как без её прорыва и уничтожения вся американская стратегия "Глобального мгновенного удара" практически бесполезна", - пояснил Леонков.
Эксперт также отметил, что "В-52Н отработал лишь часть операции J-SEAD (joint suppression of enemy air defenses - совместное подавление ПВО), отыграв свою роль платформы, с которой будут запущены умные ракеты-приманки ADM-160 (MALD/-J/-N), которые будут имитировать самолёты тактической авиации и крылатые ракеты AGM-158".
По словам эксперта, "один В-52Н может нести до 140 ракет-приманок ADM-160, способных создать имитацию массового налёта средств воздушного нападения, на которые, по мнению американских стратегов, российские ПВО израсходуют свой боезапас".
Но тут американцы, что называется, метят в "молоко". Военный эксперт указал на критический просчёт самолётов-шпионов США.
"Американцам до сих пор неизвестно, как на такие приманки будет реагировать российская система ПВО. Не буду их информировать, но скажу лишь одно - РЛС наших ЗРК и ЗРС умеют отличать ложную цель от настоящей, - пояснил свою мысль Леонков. - Перехват В-52Н нашим Су-27 на самом деле означает провал операции J-SEAD, так как наши самолёты способны перехватывать такие цели на более дальних рубежах и атаковать их ракетами класса "воздух - воздух", от которых такой "кашалот" вряд ли увернётся".

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