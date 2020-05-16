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"Ну и какой страны ты гражданин?": Соловьёв резко отреагировал на истерику Шклярова

16 мая 2020, 15:55  •  103 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв резко отреагировал на истерику Шклярова в свой адрес. Он уверен: политтехнолог ни на один заданный ему вопрос не ответил по сути, так как некомпетентен, но опорочил Россию. "Ну и какой страны ты гражданин?" - поинтересовался Соловьёв.
Соловьёв в своём Telegram-канале написал, что Шкляров "бьётся в истерике". При этом в комментарии для Fox он только повторил "ложь Навального", а по сути не ответил ни на один вопрос.
По мнению телеведущего, причина в том, что Виталий Шкляров – политтехнолог, но никак не вирусолог и не инфекционист. Именно поэтому он не может быть экспертом в вопросах тестирования на COVID-19 в России, уровня смертности, а также сравнивать статистику с другими странами.
"Ну и какой страны ты гражданин? И кто тебя здесь водил договариваться в "высокие кабинеты"?" - спросил Владимир Соловьёв.
Скриншот: Telegram/@SolovievLive
Ранее Владимир Соловьёв раскритиковал российского политтехнолога Виталия Шклярова за комментарий американскому СМИ о ситуации с коронавирусом в России. На это оппонент заявил, что Соловьёв уже давно не главная медиаперсона, ведь его успешно обошёл блогер Юрий Дудь. Политтехнолог своё обращение к телеведущему подписал как "Ландскнехт Шкляров" ("ландскнехт" – немецкий наёмный пехотинец эпохи Возрождения).

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