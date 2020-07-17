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"Ну и что, что много лет?": Киркоров заявил, что никому не доверил бы Белоруссию, кроме Лукашенко

17 июля 2020, 21:00  •  38 • Политика
Филипп Киркоров заявил, что никому не доверил бы Белоруссию, кроме Александра Лукашенко. Он подчеркнул, что уже не представляет республику без нынешнего президента. "Кого-то раздражает, что много лет. А если нет альтернативы?" - заметил артист.
Исполнитель Филипп Киркоров выразил поддержку действующему лидеру Белоруссии Александру Лукашенко. Своё мнение по поводу грядущих выборов артист выразил в интервью местному каналу ОНТ.
Певец посетил фестиваль "Славянский базар", проходящий в Витебске, где пообщался с белорусскими журналистами. Он подчеркнул, что уже не представляет республику без нынешнего президента.
Кого-то раздражает, что много лет. А если нет альтернативы? А если некому доверить? - заметил Киркоров.
Артист добавил, что сам лично видел со стороны Лукашенко исключительно доброе и уважительное отношение, и потому у него нет поводов думать о нём негативно.
Певец подытожил, что если кто-то имеет собственные счёты с главой Белоруссии, то это его персональные проблемы, не имеющие значения в масштабах всей страны.

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