"Ну и что, что много лет?": Киркоров заявил, что никому не доверил бы Белоруссию, кроме Лукашенко

Исполнитель Филипп Киркоров выразил поддержку действующему лидеру Белоруссии Александру Лукашенко. Своё мнение по поводу грядущих выборов артист выразил в интервью местному каналу ОНТ.

Певец посетил фестиваль "Славянский базар", проходящий в Витебске, где пообщался с белорусскими журналистами. Он подчеркнул, что уже не представляет республику без нынешнего президента.

Кого-то раздражает, что много лет. А если нет альтернативы? А если некому доверить? - заметил Киркоров.

Артист добавил, что сам лично видел со стороны Лукашенко исключительно доброе и уважительное отношение, и потому у него нет поводов думать о нём негативно.

Певец подытожил, что если кто-то имеет собственные счёты с главой Белоруссии, то это его персональные проблемы, не имеющие значения в масштабах всей страны.