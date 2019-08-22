"Ну, ффффффссссссё": Соловьёв о заочной "грызне" между Навальным и Ходорковским

Телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на начавшийся в либеральном лагере оппозиции разброд. В частности, отметил он на странице своего телеграм-канала, даже журналист "Эха Москвы" Александр Плющев отказался от взглядов Навального в угоду Михаилу Ходорковскому.

Заочная "грызня" между двумя представителями оппозиционного фланга, по всей видимости, началась после московских "гуляний", в ходе которых провокаторы распаляли толпу и устраивали беспорядки. Теперь организаторы манифестаций решили, очевидно, поделить свою публику.

"Ну, ффффффссссссё. Даже Плющев бросил Навального и перекинулся к Ходорковскому. К этому и шло. Ходор методично подминает «оппов» под себя. Где-то ещё на фоне московских «гуляний» пытался обозначиться Ройзман, но если сожрать Навального - для него дело пяти минут, то вот с Ходором ситуация посложнее. МБХ ещё тот кровопийца", - иронично прокомментировал Соловьёв (авторская стилистика и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Он напомнил, что Ходорковский, вероятно, вспомнил о своём бурном прошлом в 1990-х и решил действовать похожими методами. По мнению ведущего, поскольку у опального олигарха нет реальных рычагов в политике, он решил по старинке манипулировать купленными депутатами.

"Видимо, Ходор решил, что о его прошлых грехах все забыли и уж если в его руках финансовый, медийный и «правозащитный» ресурсы, то и нет смысла работать на раскрутку Навального. Так что МБХ возвращается к своему плану захвата власти начала 2000-х", - констатировал телеведущий.