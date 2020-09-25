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"Ну держись, Титов!": Сотрудники ФБК видели бизнес-омбудсмена в день отравления Навального
25 сентября 2020, 10:40 • 107 • Политика
Сотрудники ФБК видели бизнес-омбудсмена России Бориса Титова в день отравления Алексея Навального. Мария Бутина предупредила: "Ну держись, Титов!"
Об этом в четверг рассказала глава отдела расследований ФБК Мария Певчих, выступая в эфире программы "Навальный Live". По её словам, представители фонда встретились с уполномоченным по правам предпринимателей в томской гостинице Xander.
Скриншот:Telegram/Мария Бутина
Напомним, Навальный был госпитализирован после того, как ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Сначала блогера положили в омскую больницу (самолёт совершил экстренную посадку в этом городе), а через некоторое время оппозиционера перевезли в Германию.
Немецкие врачи объявили, что пациент был отравлен веществом "Новичок", хотя их омские коллеги никаких следов отравления не обнаружили. Примечательно, что Россия запросила у Германии материалы по Навальному, но Берлин пока отказывается их представлять.
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