"Ну давайте погуляем": Собянин воспользовался новостью о болезни Мишустина

Журналисты телеканала "Россия-24" обратились по видеосвязи к мэру Москвы, чтобы он прокомментировал новость о болезни Мишустина. Судя по лицу, Собянин об этом не знал.

"Это сигнал всем нам", - произнёс он.

Столичный мэр рассказал, что Михаил Мишустин из тех людей, кто постоянно проверялся на коронавирус, свёл число контактов к минимуму и старался максимально оградить себя от COVID-19. Но даже это ему не помогло.

Сергей Собянин призвал отложить "популистские разговоры" о том, что в России ситуация улучшилась и уже можно отменять режим самоизоляции.

"Ну давайте погуляем! Но чем это закончится?" - задал вопрос московский мэр.