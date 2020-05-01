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"Ну давайте погуляем": Собянин воспользовался новостью о болезни Мишустина
01 мая 2020, 00:10 • 97 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин изменился в лице, когда узнал о том, что у премьер-министра Михаила Мишустина коронавирус. Столичный градоначальник тут же этим воспользовался. "Ну давайте погуляем", - произнёс он.
Журналисты телеканала "Россия-24" обратились по видеосвязи к мэру Москвы, чтобы он прокомментировал новость о болезни Мишустина. Судя по лицу, Собянин об этом не знал.
"Это сигнал всем нам", - произнёс он.
Столичный мэр рассказал, что Михаил Мишустин из тех людей, кто постоянно проверялся на коронавирус, свёл число контактов к минимуму и старался максимально оградить себя от COVID-19. Но даже это ему не помогло.
Сергей Собянин призвал отложить "популистские разговоры" о том, что в России ситуация улучшилась и уже можно отменять режим самоизоляции.
"Ну давайте погуляем! Но чем это закончится?" - задал вопрос московский мэр.
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