"Ну чтобы нам не в ущерб": Трамп и саудовский принц вступили в нефтяной сговор против России - Politico

Президент США Дональд Трамп призвал власти Саудовской Аравии действовать таким образом, чтобы падение цен на нефть не нанесло ущерб американским производителям. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Сообщается, что Трамп провёл телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. В ходе разговора президент США заявил, что не имеет ничего против планов саудитов вытеснить Россию с нефтяных рынков за счёт увеличения добычи чёрного золота. Однако Трамп попросил саудовского наследного принца, чтобы он внимательно следил за ценами на энергоноситель и не допускал ситуации, при которой стоимость нефти снизится на столько, что причинит ущерб американским производителям.

Ранее президент США уже грозился вмешаться в "нефтяную войну" между Россией и Саудовской Аравией. А источники в Вашингтоне не исключали, что против Москвы могут быть введены новые санкции, чтобы помочь саудитам.

Напомним, что так называемая нефтяная война разразилась после того, как сорвалась сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Это резко обрушило цены на чёрное золото, а вслед за ними и рынки. Саудовская Аравия резко нарастила добычу в надежде вытеснить Россию, но пока ей удалось лишь навредить экономике и нефтяной промышленности США.