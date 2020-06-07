"Ну что за общество у нас": Михалков с улыбкой разбил на корню версии конспирологов

Новый выпуск своей авторской программы "Бесогон" режиссёр Никита Михалков начал с "разбора полётов": на корню разбил различные конспирологические версии о себе, активно обсуждаемые в СМИ. Речь идёт о реакции на предыдущую программу, которую режиссёр назвал "Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди". Впрочем, "реакцией" это назвать сложно - публикации больше походили на травлю режиссёра.

Михалков же в своей новой программе под названием "Над пропастью во лжи" спокойно и чётко разом ответил на все домыслы и различные "теории заговоров".

Что поразительно: всё время ищется потаённый смысл. Ну что за общество у нас, - тут Михалков не сдержал улыбки и продолжил свою мысль, - если мысли не возникает, что человек так говорит, потому что он так думает, потому что меня это волнует. Меня волнует, потому что здесь живут мои дети, внуки, правнуки. Здесь жили мои предки. Меня это волнует, и поэтому я хочу об этом говорить.

Режиссёр пояснил, что он никому и ничего не навязывает.