|
"Ну что за общество у нас": Михалков с улыбкой разбил на корню версии конспирологов
07 июня 2020, 14:00 • 113 • Политика
Режиссёр Никита Михалков в новом выпуске своей авторской программы "Бесогон" буквально на корню разбил конспирологические версии о себе. "Ну что за общество у нас!" - с улыбкой воскликнул Михалков.
Новый выпуск своей авторской программы "Бесогон" режиссёр Никита Михалков начал с "разбора полётов": на корню разбил различные конспирологические версии о себе, активно обсуждаемые в СМИ. Речь идёт о реакции на предыдущую программу, которую режиссёр назвал "Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди". Впрочем, "реакцией" это назвать сложно - публикации больше походили на травлю режиссёра.
Михалков же в своей новой программе под названием "Над пропастью во лжи" спокойно и чётко разом ответил на все домыслы и различные "теории заговоров".
Режиссёр пояснил, что он никому и ничего не навязывает.
113
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 июня 2020, 06:55
|
04 июня 2020, 17:55
|
02 июня 2020, 21:55
|
02 июня 2020, 10:55
|
02 июня 2020, 18:28
|
06 июня 2020, 19:55
|
02 июня 2020, 02:55