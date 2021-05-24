"Ну что, сынку": Зеленскому не избежать укора Путина - журналист

Украинский журналист Руслан Коцаба считает, что лидера Незалежной Владимира Зеленского подставили с делом Медведчука. Это усугубит позиции Зеленского на возможных переговорах с Путиным, допускает Коцаба.

Дело в отношении Виктора Медведчука оказалось "подставой" для Зеленского. По мнению украинского эксперта Руслана Коцабы, это ставит лидера Незалежной в незавидную позицию. Особенно в свете возможных переговоров между президентами России и Украины.

Коцаба подчёркивает, что дело в отношении лидера украинской оппозиции будет взято на вооружение в Москве. Журналист предположил, что на предстоящей встрече Владимир Путин отчитает своего недалёкого коллегу: "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"

По сути, добавил эксперт, Зеленский заранее ухудшил свои стартовые позиции.

Напомним, лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене и покушении на разграбление нацресурсов.

Ещё 13 мая суд отправил его под домашний арест, передают "Дни.ру". На время ареста он должен носить электронный браслет. Кроме того, у него забрали дипломатический и заграничный паспорта для выезда за рубеж.