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"Ну что, сынку": Зеленскому не избежать укора Путина - журналист
24 мая 2021, 00:05 • 27 • Политика
Украинский журналист Руслан Коцаба считает, что лидера Незалежной Владимира Зеленского подставили с делом Медведчука. Это усугубит позиции Зеленского на возможных переговорах с Путиным, допускает Коцаба.
Дело в отношении Виктора Медведчука оказалось "подставой" для Зеленского. По мнению украинского эксперта Руслана Коцабы, это ставит лидера Незалежной в незавидную позицию. Особенно в свете возможных переговоров между президентами России и Украины.
Коцаба подчёркивает, что дело в отношении лидера украинской оппозиции будет взято на вооружение в Москве. Журналист предположил, что на предстоящей встрече Владимир Путин отчитает своего недалёкого коллегу: "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"
По сути, добавил эксперт, Зеленский заранее ухудшил свои стартовые позиции.
Напомним, лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене и покушении на разграбление нацресурсов.
Ещё 13 мая суд отправил его под домашний арест, передают "Дни.ру". На время ареста он должен носить электронный браслет. Кроме того, у него забрали дипломатический и заграничный паспорта для выезда за рубеж.
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