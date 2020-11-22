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"Ну что, Коля, помогли тебе твои американские ляхи?": Блогер расшифровал фото дня с Шойгу
22 ноября 2020, 21:25 • 85 • В мире
Блогер Сергей Колясников расшифровал фото дня из Еревана. На снимке запечатлён министр обороны Сергей Шойгу и армянский премьер-министр Никол Пашинян. Блогера позабавили поза и взгляд иностранного политика. "Ну что, Коля, помогли тебе твои американские ляхи?" - иронично поддел он в Telegram-канале.
В Ереване в субботу прошла встреча главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с премьером Армении Николом Пашиняном. Впрочем, в Армении побывала расширенная делегация - главы МИД, Минздрава, Роспотребнадзора. Пользователей ранее обескуражило, почему во время встречи с российскими представителями армянская сторона не водрузила российский триколор. МИД России впоследствии объяснил, что это всё - нюансы протокола в Армении.
А вот блогер Сергей Колясников обратил внимание на другое фото из Еревана. Его зацепил протокольный снимок Шойгу с Пашиняном во время переговоров.
Он иронично прокомментировал вид армянского премьера.
"Ну что, Коля, помогли тебе твои американские ляхи? Фото дня однозначно", - написал он в Telegram-канале.
В частности, указывает блогер, Пашинян "смотрит на Шойгу, как змея на мангуста".
"Итогом всей политической жизни Пашиняна, десятилетий верной службы Соросу и ярой русофобии стало тоненькое "Россия, спаси", - жёстко добавил он.
Напомним, что ранее в ходе встречи в Ереване представители России и Армении подписали пакет документов, регулирующих деятельность российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
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