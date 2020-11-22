"Ну что, Коля, помогли тебе твои американские ляхи?": Блогер расшифровал фото дня с Шойгу

В Ереване в субботу прошла встреча главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с премьером Армении Николом Пашиняном. Впрочем, в Армении побывала расширенная делегация - главы МИД, Минздрава, Роспотребнадзора. Пользователей ранее обескуражило, почему во время встречи с российскими представителями армянская сторона не водрузила российский триколор. МИД России впоследствии объяснил, что это всё - нюансы протокола в Армении.

А вот блогер Сергей Колясников обратил внимание на другое фото из Еревана. Его зацепил протокольный снимок Шойгу с Пашиняном во время переговоров.

Он иронично прокомментировал вид армянского премьера.

"Ну что, Коля, помогли тебе твои американские ляхи? Фото дня однозначно", - написал он в Telegram-канале.

В частности, указывает блогер, Пашинян "смотрит на Шойгу, как змея на мангуста".

"Итогом всей политической жизни Пашиняна, десятилетий верной службы Соросу и ярой русофобии стало тоненькое "Россия, спаси", - жёстко добавил он.

Напомним, что ранее в ходе встречи в Ереване представители России и Армении подписали пакет документов, регулирующих деятельность российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.